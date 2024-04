Compra lo Xiaomi Pad 6S Pro, ha un DISPLAY 3K e risparmi 100 €

Perché corri ancora dietro ad un iPad quando puoi comprare oggi un tablet di gran lunga superiore e meno costoso? Ecco su Amazon lo straordinario Xiaomi Pad 6S Pro, un mostro di tecnologia che il sito e-commerce ha deciso di scontare del 14%. La diminuzione di prezzo di ben 100 € rispetto al listino porta il tablet a costare solo 599,99 € con due anni di garanzia.

Lo Xiaomi Pad 6S Pro l’unico tablet ad essere dotato di tripla fotocamera ma soprattutto di un processore performante come lo Snapdragon 8 Gen 2. Se ti interessa un display performante, quello in dotazione è da ben 12.45″ di ampiezza.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, per cui non c’è garanzia più grande per chi decide di spendere una cifra di questo genere. Bastano circa quattro giorni per ricevere il tablet presso il proprio domicilio senza pagare la spedizione.

Il super schermo a 144 Hz e lo Snapdragon 8 Gen 2 danno vita allo Xiaomi Pad 6S Pro

Acquistando questo Xiaomi Pad 6S Pro, porti a casa un top di gamma a tutti gli effetti. Ad oggi è certamente il tablet da battere e lo dimostra l’insieme di caratteristiche tecniche, tutte davvero speciali. Partendo dall’aspetto primario, il display, il prodotto di Xiaomi monta un pannello con risoluzione 3K da ben 12,45″ di ampiezza, dotato di 144 Hz di refresh rate.

Segue un hardware che dà soddisfazioni e eccezionali: si parte dal processore, uno Snapdragon 8 Gen 2 da 3,19 GHz. Ad affiancarlo ci sono 256 GB di memoria interna e ben 8 GB di RAM. Il lato multimediale ti offre un’esperienza unica con tre fotocamere e addirittura sei altoparlanti. A gestire il tutto ci pensa all’immensa batteria da 10.000 mAh che si ricarica a 120 W.