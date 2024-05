Lo Xiaomi POCO M6 Pro ha pochissimi rivali nel fascia media, soprattutto oggi che è acquistabile a prezzo stracciato su eBay. Con il suo display AMOLED FHD+ da 6,7 pollici e fotocamera da 64 megapixel, lo smartphone costa solo 165 euro, spedizione compresa. Per completare questo affare bisogna però inserire il codice PIT10PERTE2024 al momento del pagamento.

L’articolo è venduto da Xiaomi Store Italy, venditore professionale con 99,2% di feedback positivi e oltre 4.000 recensioni.

Solo 165€ per lo Xiaomi POCO M6 Pro, uno smartphone con una scheda tecnica che lascia di stucco

Il Poco M6 Pro sfoggia un design moderno ed elegante. Il corpo in plastica è robusto e leggero, mentre la parte anteriore è dominata da un ampio display AMOLED Flow da 6.67 pollici con refresh rate a 120Hz e luminosità massima di 1300 nit. La risoluzione Full HD+ offre immagini nitide e vivide, mentre la tecnologia AMOLED garantisce neri profondi e colori brillanti.

Sotto il cofano, il Poco M6 Pro vanta un processore MediaTek Helio G99-Ultra octa-core (6nm), che garantisce prestazioni fluide e reattive anche con le attività più impegnative. La configurazione oggi in promo prevede poi 8GB di RAM e 256GB di archiviazione.

Il comparto fotografico del Poco M6 Pro non delude assolutamente. La fotocamera posteriore principale da 64MP (con OIS) scatta foto dettagliate e ricche di colori, anche in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera ultra grandangolare da 8MP permette di catturare paesaggi mozzafiato, mentre la fotocamera macro da 2MP consente di immortalare i primi piani con grande precisione. La fotocamera frontale da 16MP è perfetta per selfie e videochiamate.

Il Poco M6 Pro è alimentato da una batteria da 5000mAh che garantisce un’autonomia di oltre una giornata con un uso intenso. La tecnologia di ricarica rapida da 67W, poi, permette di ricaricare la batteria completamente in poco più di mezz’ora.