Con gli Xiaomi Days raggiunge un nuovo strepitoso minimo storico il POCO X6 Pro con 12GB di RAM, 512GB di archiviazione e ampio display con refresh rate a 120 Hz. Per completare l’acquisto a soli 283,90 euro (spedizione compresa) non bisogna fare altro che inserire il codice promozionale XIAOMIDAYS24 al momento del pagamento.

Lo smartphone è venduto da Xiaomi Store Italy, quindi si può procedere in totale sicurezza (99% di feedback positivi).

Con gli Xiaomi Days è irrisorio il prezzo dello Xiaomi POCO X6 Pro 5G!

Dotato del processore MediaTek Dimensity 8300-Ultra, 12GB di RAM e 512GB di storage, questo dispositivo è in grado di gestire senza fatica qualsiasi tipo di attività, dal multitasking al gaming più impegnativo. Il display AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici con refresh rate a 120 Hz offre un’esperienza visiva fluida e coinvolgente. La risoluzione Full HD+ e la luminosità di 1200 nit garantiscono immagini nitide e brillanti, perfette per guardare film, giocare o navigare in internet.

La fotocamera principale da 64MP con doppia stabilizzazione OIS e EIS è in grado di catturare foto di alta qualità in qualsiasi condizione di luce. Le altre due fotocamere, una grandangolare da 8 MP e una macro da 2 MP, offrono una maggiore versatilità per scatti creativi. La fotocamera frontale da 16 MP è perfetta per selfie dettagliati e videochiamate. I video, poi, possono essere registrati in 4K.

La batteria da 5000 mAh garantisce un’autonomia di tutto il giorno, anche con un utilizzo intenso. La ricarica rapida da 67 W consente di ricaricare il dispositivo in poco tempo, per essere sempre pronti a qualsiasi evenienza. Lo Xiaomi Poco X6 Pro 5G, poi, è realizzato con materiali di alta qualità e presenta un design che a definirlo premium non si commette un errore. Il corpo in vetro e metallo è resistente all’acqua e alla polvere, garantendo una maggiore durata nel tempo. Il retro è in pelle vegana, il primo della serie POCO.

Lo smartphone dual-SIM di Xiaomi supporta la connettività 5G, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2.

Ricorda che per completare l’acquisto a prezzo scontato è assolutamente necessario inserire il codice XIAOMIDAYS24 al momento del pagamento.