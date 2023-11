Possibile che uno smartphone con processore octa-core, fotocamera da 50 megapixel e ampio display da 6,79″ con frequenza di aggiornamento di 90 Hz costi solo 149,90 euro? Sì, è lo Xiaomi Redmi 12 con 8GB di RAM e 256GB di archiviazione, in super offerta su eBay. Il dispositivo Android è venduto da neophoniastare, venditore professionale con 99,5% di feedback positivo.

Il Redmi 12 ha un display LCD da 6,79 pollici con una risoluzione di 1080 x 2460 pixel e frequenza di aggiornamento di 90 Hz, che lo rende fluido e piacevole da guardare.

La fotocamera posteriore dello smartphone Android è composta da un sensore principale da 50 MP, un sensore ultrawide da 8 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 8 MP. La fotocamera anteriore è invece da 8 MP e scatta foto nitide e dettagliate.

Lo Xiaomi Redmi 12 è dotato del processore MediaTek Helio G88, un SoC octa-core con una frequenza di clock massima di 2,0 GHz. Il G88 è un chip di fascia media che offre prestazioni fluide e stabili per la maggior parte delle attività quotidiane, come la navigazione web, l’utilizzo di app social e la riproduzione di video. Si aggiungono poi gli 8GB di RAM e i 256GB di archiviazione, utili per gestire al meglio il sistema operativo Android.

Il Redmi 12 ha una batteria da 5.000 mAh, che offre una durata di batteria di tutto il giorno. Con un uso moderato, si può ottenere facilmente due giorni di autonomia da una singola carica. In termini di connettività, infine, è dotato di Bluetooth, 4G, USB-C, Wi-Fi, NFC e GPS.

