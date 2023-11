Xiaomi Redmi 12C, bastano poco più di 100 euro su Amazon

Non serve per forza una cifra blu per acquistare uno smartphone di buon livello. Molto spesso infatti la scelta deve ricadere su un dispositivo che rispecchi le proprie esigenze, che non devono essere per forza attribuite ad un terminale da oltre 500 €. Lo Xiaomi Redmi 12C ad esempio è un ottimo base di gamma che può soddisfare moltissime persone.

Questo telefono, oggi in vendita su Amazon mediante uno store di terze parti, offre specifiche tecniche eccezionali. Il suo design inoltre ricorda smartphone molto più costosi ed è inoltre molto comodo.

Lo Xiaomi Redmi 12C costa oggi solo 112 €, ben 85 € in meno rispetto al suo prezzo ufficiale. Questo grazie al 43% di sconto, per cui bisogna non lasciarselo scappare.

Lo smartphone Xiaomi Redmi 12C e le sue specifiche tecniche

Lo schermo da 6,71″, tipico dei migliori top di gamma, rende giustizia a questo prodotto entry-level che offre anche una risoluzione in full HD. Lo Xiaomi Redmi 12C è ciò che serve a chi non ha particolari esigenze, pur offrendo un comparto hardware di buon livello. A bordo c’è infatti una memoria interna da 128 GB con 4 GB di memoria RAM.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, ci sono due sensori posteriori, il più performante da ben 50 MP. La batteria è da 5000 mAh, in grado dunque di alimentare lo smartphone per un’intera giornata e oltre.

Tra le caratteristiche principali di questo smartphone c’è sicuramente il grande schermo così come la doppia fotocamera. Non può passare però inosservato il prezzo di vendita, che oggi scende del 43% per arrivare a soli 112 €.

Gli utenti interessati potranno fare affidamento su Amazon senza problemi, nonostante la vendita arrivi da un negozio di terze parti. Il prodotto infatti potrà usufruire della stessa politica di reso attuale: potrete restituirlo fino al 31 gennaio 2024 in caso di problemi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.