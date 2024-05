Nel vasto panorama degli smartphone economici, il Redmi 13C 4G di Xiaomi è certamente una delle scelte più interessanti per chi cerca un dispositivo affidabile senza spendere cifre elevate. Il rapporto qualità-prezzo è senza dubbio dalla sua parte, e oggi – grazie allo sconto eBay del 41% – è ancora più vantaggioso. Lo smartphone del colosso cinese costa infatti solo 117,90 euro, spedizione inclusa.

Il dispositivo è venduto da grandestore, venditore professionale con 100% di feedback positivi e oltre 98.000 recensioni.

Tra gli smartphone low budget, lo Xiaomi Redmi 13C 4G è una certezza

Il Redmi 13C 4G non vanta un design ricercato, ma si presenta solido e ben costruito, con una scocca in plastica che offre una buona sensazione al tatto. Il display LCD da 6.74 pollici con risoluzione HD+ (1650 x 720 pixel) offre una buona visibilità in ambienti luminosi. E nonostante sia uno smartphone “economico”, mette a disposizione dell’utente un refresh rate di 90 Hz, per immagini fluide e senza artefatti.

Alla base delle prestazioni del Redmi 13C 4G c’è il processore octa-core MediaTek Helio G85, accompagnato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna espandibile tramite microSD. La configurazione garantisce prestazioni fluide per le attività quotidiane come la navigazione web, l’utilizzo di app di messaggistica e la fruizione di contenuti multimediali. Tuttavia, non è consigliabile per il gaming o per attività più impegnative.

Il comparto fotografico di questo smartphone include una fotocamera posteriore principale da 50MP e una fotocamera macro da 2MP. Entrambe si comportano bene nella maggior parte delle situazioni, ma siamo di certo ai livelli di dispositivi più costosi e di categorie superiori. In ogni caso, per ricordi personali e foto da condividere sui social network, è un comparto fotografico più che sufficiente.

Tra i punti di forza del Redmi 13C c’è la batteria da 5000mAh, così capiente da arrivare tranquillamente a fine giornata anche con un uso intenso. La ricarica rapida da 18W consente di recuperare una discreta percentuale di carica in poco tempo.