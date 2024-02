Xiaomi Redmi 13C, lo smartphone quasi REGALATO su eBay con super batteria

Qualità, quantità e soprattutto convenienza: sono questi i punti di forza che caratterizzano lo smartphone Xiaomi Redmi 13C. Questo splendido dispositivo dotato di due fotocamere e un display molto ampio, arriva oggi in sconto su eBay.

Grazie al codice sconto “PSPRFEB24“, il prezzo finale scende a soli 123,90 €. La spedizione è garantita in soli tre giorni.

Con il nuovo Xiaomi Redmi 13C si può avere tutto e costa anche poco

Si può partire subito col dire qual è il punto di forza di questo Xiaomi Redmi 13C: si tratta certamente della sua capacità di sembrare un top di gamma da svariate centinaia di euro. Effettivamente già guardandolo frontalmente, si può notare quanto sia bello in termini di design, grazie al suo grande display da 6,74″, esattamente come un iPhone 15 Pro Max. Il pannello in questione garantisce una risoluzione in HD+, essendo super definito e luminoso. In più nessun problema per cadute e urti vista la presenza di uno splendido Corning Gorilla Glass a protezione.

Venendo all’hardware, parliamo di un dispositivo dotato di 8 GB di memoria RAM, 256 GB di memoria interna e di un processore MediaTek Helio G85. È questa la squadra da battere. Davvero sorprendente il gruppo di due fotocamere, con quella principale che presenta una risoluzione da addirittura 50 MP dotata anche di modalità HDR.

Il punto di forza assoluto di questo Xiaomi Redmi 13C è certamente la batteria: gli utenti hanno a disposizione un’unità da ben 5000 mAh. Questa capienza in genere è riservata ai top di gamma e in questo caso consente di arrivare oltre la giornata di autonomia.

Il vero colpo da maestro arriva da parte di eBay, che oggi garantisce un prezzo di soli 123,90 €. Per ottenerlo, bisogna solo inserire questo codice: PSPRFEB24.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.