Lo Xiaomi Redmi 13C è uno smartphone che non passa di certo inosservato. Pur non essendo un top di gamma, riesce a dire la sua grazie ad una serie di specifiche tecniche non indifferenti: display con refresh rate di 90Hz, fotocamera da 50 megapixel con AI, processore octa-core e batteria da 5000mAh.

Ma oltre all’hardware c’è un altro, strepitoso vantaggio: il prezzo. Oggi su eBay lo smartphone Android costa solo 119,99 euro, spedizione compresa. È il nuovo minimo storico, e tantissimi utenti stanno già approfittando dell’offerta (infatti l’inserzione indica che le unità disponibili sono limitate).

Il dispositivo è venduto da pcdistributionspa, venditore professionale con 99,7% di feedback positivi e oltre 127.000 recensioni.

Il prezzo dello Xiaomi Redmi 13C oggi è ancora più basso: ora è un vero best buy

Il design dello Xiaomi Redmi 13C è pulito, essenziale, senza ghirigori né fronzoli. Non sarà uno di quelli particolarmente ispirati, è infatti molto simile a quello di altri smartphone in commercio, ma è assolutamente convincente e adatto a qualsiasi tipo di utente.

Passando alla parte anteriore, questa è quasi totalmente occupata da un display da 6,74 pollici con risoluzione HD+ e frequenza d’aggiornamento di 90Hz. Il frame rate più elevato si traduce in un’esperienza visiva certamente più fluida e, più in generale, godibile.

Nonostante il prezzo sia particolarmente contenuto, le performance sono una delle sorprese in positivo. Lo smartphone arriva con un processore MediaTek Helio G85 octa-core, nelle cui operazioni è ben supportato da 8GB di RAM e 256GB di archiviazione. Siamo dunque ben oltre rispetto ai requisiti minimi per le attività quotidiane di base. Insomma, questo dispositivo non è solo per navigazione web e streaming, ma può regalare soddisfazioni anche in altri ambiti.

A proposito della fotocamera, sul retro c’è un triplo sensore. Quello principale è da 50 megapixel e può contare sull’aiuto dell’intelligenza artificiale per foto e video di buona qualità. Per ricordi personali ma anche per contenuti da caricare su Instagram, TikTok e simili, va benissimo.