Xiaomi Redmi A2 su Amazon in sconto, compralo prima che termini!

Amazon è un sito molto famoso anche per mettere in mostra articoli che risultano spesso introvabili. Diversi smartphone infatti stentano a farsi vedere sul celebre sito e-commerce, vista la poca disponibilità. Questo è il caso dello Xiaomi Redmi A2, dispositivo di bassa gamma molto accessibile per via del suo prezzo e abbastanza performante grazie alle sue caratteristiche.

Oggi fa capolino su Amazon e con un piccolo ribasso nel prezzo. Ricordiamo che tra le sue specifiche principali ci sono un ottimo schermo e una doppia fotocamera sul retro, oltre alla grande autonomia.

Lo Xiaomi Redmi A2 è attualmente disponibile con un prezzo che scende del 5%. Questo significa che il totale corrisponderà a soli 69,99 € con due anni di garanzia e con la spedizione che in realtà arriverà probabilmente prima di Natale, sebbene Amazon non indichi ciò.

Lo Xiaomi Redmi A2 è in promo, le specifiche

Il display di questo telefono è in HD ed ha una diagonale da 6,52″. A bordo possiamo trovare fin da subito tanta fluidità grazie al processore, un MediaTek Helio G36 e alle altre componenti.

In termini di multimedialità, ecco una doppia fotocamera con sensore principale da 8 MP e un ottimo audio. Per quanto riguarda l’autonomia invece c’è una batteria da ben 5000 mAh.

Non bisogna pensare che non si tratta di un top di gamma o di un medio di gamma, siccome la bellezza di questo prodotto sta proprio in tali caratteristiche tecniche rapportate alla convenienza. Avere uno smartphone che vanta una doppia fotocamera, un ampio schermo e soprattutto un’ottima autonomia, in genere non è possibile per prezzi così bassi.

Lo Xiaomi Redmi A2 però infrange questa consuetudine e si mostra con ottime specifiche. Oltre a questo bisogna valutare anche il prezzo di vendita, oggi di 69,99 €. È bastato il 5% di sconto per renderlo ancora più accessibile su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.