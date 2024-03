Xiaomi Redmi Note 11S è PERFETTO e costa solo 132€ (-56%)

Lo Xiaomi Redmi Note 11S è un’eccellente scelta per chi desidera un dispositivo completo e performante senza dover spendere cifre esorbitanti. Lo smartphone del gigante cinese spicca principalmente per la sua fotocamera da 108 megapixel, il display AMOLED ad alta risoluzione e la batteria a lunga durata.

Oggi, grazie allo sconto Amazon del 56%, il dispositivo costa solo 132 euro, spedizione compresa.

Al momento della stesura di questo articolo, il dispositivo risulta spedito da Amazon e venduto da CDTradingAMZ, venditore professionale con % di feedback positivi negli ultimi 12 mesi.

Lo Xiaomi Redmi Note 11S è uno smartphone che costa pochissimo e offre il meglio

Lo Xiaomi Redmi Note 11S è dotato di un design full screen, con la parte frontale completamente occupata dal display FHD+ da 6,43″ con tecnologia AMOLED e frequenza di aggiornamento di 90Hz. In alto, al centro, c’è il foro per la selfie camera da 16 megapixel foto e videochiamate di buona qualità. Il pannello fornisce colori vivaci e immagini dettagliate, anche per merito dei 1000 nit di luminosità massima.

Un altro punto di forza oltre al display è il comparto fotografico sul retro. La configurazione è a quattro fotocamere, per un’esperienza fotografica completa e senza compromessi. La lente principale è da 108 megapixel, la ultra-grandangolare è da 8 megapixel ed estende la prospettiva con un angolo di visione di 118°. Ci sono poi la macro da 2 megapixel (per i minimi dettagli da vicino) e il sensore di profondità da 2 megapixel.

La batteria da 5000mAh del Redmi Note 11S garantisce un’autonomia di tutto rispetto, permettendoti di utilizzare il dispositivo per tutta la giornata senza doverti preoccupare di ricaricarlo. La tecnologia di ricarica rapida Pro da 33W consente inoltre di ricaricare la batteria in tempi rapidissimi.