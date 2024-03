Nella fascia media degli smartphone Android, lo Xiaomi Redmi Note 13 5G è una vera eccellenza. E non potrebbe essere altrimenti, perché si parla di un dispositivo con display Full HD+ da 6,67 pollici e, tra le altre cose, un tripla fotocamera con sensore principale da 108 megapixel.

Un altro vantaggio oggi è nel prezzo: solo 209 euro su eBay (spedizione compresa) inserendo il codice promozionale PSPRMAR24 al momento del pagamento.

L’articolo è venduto da neophoniastore, venditore professionale con 99,5% di feedback positivi e oltre 36.000 recensioni.

Prezzo stracciato per lo Xiaomi Redmi Note 13 5G, l’eccellenza della fascia media

Esteticamente, lo smartphone di Xiaomi si presenta con un look elegante e moderno, caratterizzato da un corpo sottile e leggero realizzato in plastica. Il modulo fotocamere posteriore, formato da due tre lenti, si integra armoniosamente con la scocca posteriore (verde in questo caso).

Lo smartphone sfoggia un display AMOLED da 6.67 pollici con una risoluzione Full HD+ e un refresh rate di 120Hz, che garantisce un’esperienza visiva fluida e coinvolgente. La luminosità è elevate e rende il display più fruibile anche sotto la luce diretta del sole.

Il cuore pulsante del Redmi Note 13 è il processore MediaTek Dimensity 6080, abbinato a 8GB di RAM e 256GB di memoria interna espandibile tramite microSD. Il chipset offre prestazioni affidabili per un utilizzo quotidiano fluido, incluso multitasking, gaming leggero e fruizione di contenuti multimediali.

Uno dei punti di forza dello smartphone di Xiaomi è l’autonomia. La batteria da 5000mAh garantisce facilmente una giornata di utilizzo intenso, con la possibilità di arrivare anche a due giorni con un uso moderato. La ricarica rapida a 33W permette di ripristinare la carica della batteria in tempi brevi.

Il comparto fotografico del Redmi Note 13 è il vero top player. Sul retro trovano spazio una fotocamera principale da 108 megapixel, una ultra-grandangolare da 8 megapixel e una macro da 2 megapixel.

Lo smartphone, infine, viene fornito con la MIUI 13 basata su Android 12, offrendo un’esperienza utente personalizzabile e ricca di funzionalità. La connettività è completa, con supporto al 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e NFC.