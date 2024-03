Xiaomi Redmi Note 13 sotto i 170 EURO su Amazon, prezzo CROLLATO

Con le offerte di primavera fioriscono le nuove nuove opportunità su Amazon e la prima è rappresentata da uno splendido smartphone. Lo Xiaomi Redmi Note 13 è adesso disponibile con uno sconto importante, in grado di abbassare ulteriormente quel prezzo già per molti conveniente.

Con un ampio display, tre fotocamere e soprattutto una batteria che sembra infinita, sono molti i punti di forza di questo dispositivo. Il Redmi Note 13 è arrivato oggi con il 15% in meno sul prezzo ufficiale, per un totale di soli 169,90 €. Due anni di garanzia, un giorno di attesa per riceverlo a casa grazie alla spedizione rapida e tutto in esclusiva Amazon.

Il prezzo di questo Xiaomi sembra quasi finto: è tutto vero e c’è una tripla camera

Insieme a tante altre caratteristiche, quella che probabilmente spicca di più è ovviamente il display. Il nuovo Xiaomi Redmi Note 13 offre un pannello da 6,67″ molto ben realizzato e con risoluzione in full HD+. A seguire, a rappresentare un ulteriore punto di forza, ecco l’hardware con il processore Snapdragon 685 e con 6 GB di RAM. Non manca l’archiviazione siccome ci sono 128 GB disponibili.

Per quanto riguarda il comparto multimediale, lo smartphone di Xiaomi è ben fornito soprattutto grazie alla tripla fotocamera da 108 MP. L’autonomia è il fiore all’occhiello grazie alla batteria da 5000 mAh che offre più di una giornata di autonomia e anche la ricarica rapida a 33 W.

Le offerte di primavera portano il prezzo di questo dispositivo della serie Redmi a crollare a soli 169,90 €. Disponibile nella versione italiana colorata di nero, porta con sé due anni di garanzia e anche la spedizione rapida.