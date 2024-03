L’ho capito, sei alla ricerca della qualità ma non vuoi spendere una cifra eccessiva (come quella richiesta per un iPad o un Galaxy Tab S di ultima generazione). Ebbene, lo Xiaomi Redmi Pad SE potrebbe fare al caso tuo: si tratta di un tablet Android di fascia media che però vanta un design premium e una scheda tecnica che si traduce in performance fluide e godibli.

Quanto costa? Solo 169,29 euro su eBay, e la spedizione è compresa nel prezzo. Ricorda però di inserire il codice promozionale PIT10PERTE2024 al momento del pagamento.

L’articolo è venduto da Xiaomi Store Italy, venditore professione con 99,1% di feedback positivi.

Lo Xiaomi Redmi Pad SE è un tablet affidabile nelle performance e con un design premium

Lo Xiaomi Redmi Pad SE è un tablet Android dal prezzo contenuto che vanta un design ispirato a quelli dei top di gamma. Il un corpo è in alluminio anodizzato, che lo rende leggero e resistente, e le cornici che abbracciano il display sono sottili e simmetriche.

A proposito del display, è un IPS LCD da 10,5 pollici con una risoluzione di 1200×1920 pixel (FHD+) e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. La luminosità massima poi è di 400 nits, sufficiente per la maggior parte degli usi in ambienti interni. I colori sono vividi e il testo è nitido.

Il processore è il Qualcomm Snapdragon 680: non è il più potente sul mercato, ma è comunque in grado di gestire senza problemi le attività quotidiane come la navigazione web, la visione di video (in streaming e non) e l’utilizzo di app social. Il multitasking è fluido grazie ai 8GB di RAM. La memoria interna da 256GB può essere espansa tramite una scheda microSD.

Il Redmi Pad SE viene fornito con Android 13 e interfaccia proprietaria MIUI 13 di Xiaomi. Anche in questo caso, l’ispirazione è abbastanza chiara (iPadOS di Apple). Il tutto comunque viene gestito in modo fluido e senza rallentamenti, cosa per nulla scontata per questa fascia di prezzo.

Ci sono poi da segnalare la batteria da 8000mAh, che offre un’autonomia eccellente, la fotocamera posteriore da 8 megapixel e quella anteriore da 5 megapixel.

Ricorda che per acquistare il tablet di Xiaomi a soli 169€ devi inserire il codice promozionale PIT10PERTE2024.