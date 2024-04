Xiaomi Redmi Pad SE: un tablet ASSURDO ad un prezzo pazzesco

Lo Xiaomi Redmi Pad SE è un tablet Android di fascia media dal look premium e con performance davvero sorprendenti grazie al processore Qualcomm Snapdragon. E l’esperienza di visione è di assoluto livello: tutto merito del display FHD+ da 11″ con frequenza d’aggiornamento di 90Hz.

Oggi il tablet di Xiaomi costa solo 156,40 euro (spedizione compresa) su eBay utilizzando il codice XIAOMIDAYS24 al momento del pagamento. Il codice scade il 17 aprile, ma le unità potrebbero terminare prima di questa data. Insomma, meglio sbrigarsi!

L’articolo è venduto da Xiaomi Store Italy, venditore professione con 99,1% di feedback positivi.

A questo prezzo lo Xiaomi Redmi Pad SE è imperdibile: meno di 160€ per il tablet con display FHD+ a 90Hz

Lo Xiaomi Redmi Pad SE è un tablet Android dal prezzo contenuto che vanta un design ispirato a quelli dei top di gamma. Il un corpo è in alluminio anodizzato, che lo rende leggero e resistente, e le cornici che abbracciano il display sono sottili e simmetriche.

A proposito del display, è un IPS LCD da 11 pollici con una risoluzione di 1200×1920 pixel (FHD+) e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. La luminosità massima poi è di 400 nits, sufficiente per la maggior parte degli usi in ambienti interni. I colori sono vividi e il testo è nitido.

Il processore è il Qualcomm Snapdragon 680: non è il più potente sul mercato, ma è comunque in grado di gestire senza problemi le attività quotidiane come la navigazione web, la visione di video (in streaming e non) e l’utilizzo di app social. Il multitasking è fluido grazie ai 8GB di RAM. La memoria interna da 256GB può essere espansa tramite una scheda microSD.

Il Redmi Pad SE viene fornito con Android 13 e interfaccia proprietaria MIUI 13 di Xiaomi. Anche in questo caso, l’ispirazione è abbastanza chiara (iPadOS di Apple). Il tutto comunque viene gestito in modo fluido e senza rallentamenti, cosa per nulla scontata per questa fascia di prezzo.

Ci sono poi da segnalare la batteria da 8000mAh, che offre un’autonomia eccellente, la fotocamera posteriore da 8 megapixel e quella anteriore da 5 megapixel.

Ricorda che per acquistare il tablet di Xiaomi a soli 154€ devi inserire il codice promozionale XIAOMIDAYS24.