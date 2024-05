Lo Xiaomi Redmi Watch 3 Active è un fitness tracker dal prezzo accessibile che strizza l’occhio alle funzionalità smartwatch, senza però snaturarne l’essenza. A proposito del prezzo accessibile, oggi c’è un’ottima notizia: su Amazon, grazie allo sconto del 20%, bastano 39,90 euro per aggiudicarsi l’indossabile del colosso cinese.

Tiene sempre a portata di polso attività fisica e benessere: solo 39,90€ per il fitness tracker di Xiaomi

Con un peso incredibilmente contenuto e un cinturino in silicone morbido, questo fitness tracker offre un comfort eccellente per un uso quotidiano, anche durante le attività sportive. Il design è essenziale e moderno, con una cassa rettangolare in NCVM con finitura metallica resistente all’acqua fino a 5 ATM.

Il display LCD da 1,83 pollici è luminoso e offre un’ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole. Il touch screen è reattivo e preciso, rendendo la navigazione tra i menu fluida e intuitiva. “Il vetro curvo ad alta resistenza 2,5D offre un aspetto più elegante e una migliore resistenza all’usura“, scrive l’azienda cinese.

Lo Xiaomi Redmi Watch 3 Active vanta un’ampia gamma di funzionalità dedicate al monitoraggio dell’attività e della salute, tra cui oltre 100 modalità fitness (tra cui 10 modalità sportive professionali), il rilevamento della saturazione dell’ossigeno nel sangue (grazie ad un sensore ottico per ossimetria professionale), il monitoraggio della frequenza cardiaca per tutto il giorno e il tracking della qualità del sonno.

Ovviamente, essendo un dispositivo indossabile smart, il Redmi Watch 3 Active può mostrare le notifiche delle app installate sullo smartwatch e integra alcune utili app di sistema come Meteo, Calendario, Calcolatrice e così via.

Per quanto riguarda infine la batteria, l’autonomia è di 12 giorni con un utilizzo standard (8 giorni con un uso intensivo). La ricarica avviene tramite connettore magnetico incluso nella confezione.