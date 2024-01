Xiaomi Remi 12 da 256 GB in sconto, costa 60 EURO in meno su Amazon

Gli ultimi anni hanno dimostrato come Xiaomi sia stata in grado di prendere il posto di Huawei dal punto di vista degli smartphone, almeno in merito all’aspetto globale. Il brand riesce a vendere un gran numero di telefoni grazie alla sua grande varietà con la maggior parte del pubblico che opta per gli entry-level.

Secondo quanto riportato, uno dei più appetibili attualmente è il Redmi 12, prodotto super equilibrato che oggi costa meno su Amazon. Parliamo infatti di un dispositivo che vanta un’ottima fotocamera, un bel design e uno schermo molto ampio.

Oggi su Amazon costa il 28% in meno per un totale di 153,90 €, con un anno di garanzia e con la spedizione rapida.

Xiaomi Redmi 12 con 256 GB di memoria, ecco tutte le specifiche

Lo Xiaomi Redmi 12 è arrivato per tutti con un grande sconto oggi su Amazon e con tutte le sue specifiche al seguito. Dotato di una memoria RAM da 8 GB e di una memoria interna da 256 GB, questo smartphone presenta anche un ottimo display. Si tratta di un pannello da 6,67″ in full HD+.

Oltre a questo, ecco la fotocamera tripla da 50 MP e una batteria da 5000 mAh per un’autonomia di gran livello.

Quando si acquista uno smartphone di questo livello, non c’è nessun tipo di paura: l’utente finale può solo restare soddisfatto. Xiaomi negli ultimi anni ha insegnato agli utenti ad utilizzare il proprio smartphone come se fosse un vero top di gamma pur non avendo un costo altissimo.

È il caso di questo nuovo Redmi 12, prodotto che vanta un design moderno, un hardware performante e anche un prezzo molto interessante. Grazie al 28% di sconto che Amazon mette in gioco oggi, il costo da pagare sarà di soli 153,90 €, con un anno di garanzia a disposizione e con la spedizione che arriverà a casa vostra tra il 9 e il 10 gennaio. La colorazione che potete acquistare è in nero.

