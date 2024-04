La Xiaomi Smart Band 7 è VERSATILE e comoda: risparmi il 34%

Probabilmente non ti sei ancora accorto di poter avere l’opportunità di acquistare il miglior wearable del momento. Direttamente su Amazon trovi oggi in sconto del 34% la magnifica Xiaomi Smart Band 7. Con molteplici possibilità a disposizione tra funzioni ed aspetti estetici fondamentali, questo bracciale consente di risparmiare ben 20 € rispetto al listino. Puoi acquistarlo quindi a soli 39,70 € con spedizione veloce inclusa.

La vendita di questa Xiaomi Smart Band 7 spetta ad un venditore di terze parti estremamente affidabile su Amazon, anche se a spedirlo ci pensa il sito e-commerce. I feedback del venditore in questione sono tutti positivi, esattamente come le votazioni che riguardano l’esperienza rispetto all’uso del Band.

Con il 34% di sconto puoi avere lo Xiaomi Smart Band 7, la batteria dura 14 giorni

La Xiaomi Smart Band 7 è ciò che serve per tenere sotto controllo tutti i dati in merito alla salute e all’allenamento svolto. Il suo display da 1,62″ di ampiezza è un AMOLED e quindi molto chiaro sotto la luce del sole. I dettagli sono sempre di più così come gli sfondi personalizzabili a proprio piacimento.

In grado di misurare l’ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca e monitorare il sonno, è questo il bracciale da battere. La sua precisione ti consente di avere un riscontro quasi di tipo medico. Ci sono più di 110 modalità sportive da sfruttare, anche quelle che riguardano gli sport in acqua.

La Xiaomi Smart Band 7 è infatti impermeabile fino a 50 metri. Se hai paura che la batteria poi possa improvvisamente scaricarsi, non ce n’è ragione: riesce a durare addirittura due settimane. La versione di oggi si colora di bianco ed è quella italiana.