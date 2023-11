Xiaomi Smart Laser, il misuratore costa il 40% in meno su Amazon

Di accessori molto interessanti ne sono stati prodotti a valanga dai principali produttori di smartphone in questi anni. Un classico esempio è mostrato da Xiaomi, che ha infatti un’ampia gamma di prodotti di livello in diversi ambiti.

Oggi su Amazon è arrivato un prodotto molto interessante per chi ha bisogno di effettuare delle misurazioni. Si tratta dello Xiaomi Smart Laser, prodotto di gran qualità che consente di prendere qualsiasi misura tramite il suo raggio laser. Il dispositivo, piccolo e trasportabile comodamente, è dotato anche di un display sul quale leggere tutti i dati delle misurazioni.

Oggi il prezzo di vendita scende del 27% grazie ad uno store di terze parti con il prezzo che sarà dunque di 36,50 €. La spedizione è prevista entro questo lunedì.

Il misuratore laser di Xiaomi è portentoso, ecco le specifiche

Immaginate di dover prendere le misure all’interno della vostra casa per fare dei lavori o semplicemente per adattare un nuovo mobile ad una parete. Usare il metro potrebbe essere molto più indaginoso e complicato, per cui un prodotto come lo Xiaomi Smart Laser potrebbe rivelarsi più che utile.

Dotato di un pratico puntatore che andrà a selezionare il punto di partenza e il punto finale della misurazione, il dispositivo riuscirà ad effettuare una misura accurata. Sarà proprio in questo modo che compariranno i dati direttamente sul display LCD da 1,23″.

Al suo interno c’è una batteria da 370 mAh che consente di misurare fino a 3000 volte con una sola carica.

Il prezzo di questo prodotto oggi diminuisce del 27% su Amazon grazie ad un negozio di terze parti. Il prezzo finale sarà di 36,50 € con un anno di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.