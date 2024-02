Lo Xiaomi Smart Speaker con IR control è un dispositivo che, vista la sua versatilità, sarebbe da acquistare anche a prezzo pieno (49,99€). Oggi però si può fare di meglio, perché il dispositivo pensato per diventare un vero e proprio di centro di controllo per la domotica è scontato del 40% su Amazon e costa quindi solo 29,99 euro, spedizione compresa.

L’articolo è venduto e spedito da FabioStore, venditore professionale con 97% di feedback positivi negli ultimi 12 mesi.

Lo Xiaomi Smart Speaker è caratterizzato da un look a torre, molto bello da vedere. Le linee sono morbide e i fori della griglia rendono il tutto ancora più accattivante. Balza subito all’occhio l’utilissimo display a LED con luminosità adattiva che mostra l’orario. Sulla parte superiore sono invece installati dei pulsanti fisici per il controllo dei contenuti multimediali (musica, radio ecc), e anche quello per attivare/disattivare il microfono.

Il diffusore è smart perché integra Google Assistant, l’assistente virtuale del gigante di Mountain View. Questo significa che è possibile controllare lo speaker anche con i comandi vocali: potrai riprodurre musica, scoprire il meteo, ascoltare le ultime notizie e anche gestire gli altri elettrodomestici in casa.

A proprio di connessioni, c’è anche il modulo trasmettitore infrarossi. Questo, combinato con Google Assistant, si traduce nella possibilità di usare i comandi vocali anche per gli elettrodomestici tradizionali non smart.

In quanto a performance, lo Xiaomi Smart Speaker garantisce una diffusione bilanciata del suono a 360°. «La maggiore capacità, il cono a 360° dell’altoparlante e l’innovativa struttura interna, contribuiscono alla ricchezza e alla nitidezza del suono, generando un campo sonoro perfettamente bilanciato per un audio straordinario da ogni angolazione», scrive l’azienda cinese.

Insomma, il dispositivo di Xiaomi è per versatile che mai e riesce ad andare incontro a tutte le esigenze. Anche di quegli utenti che vogliono spendere poco (grazie allo sconto del 40%) per un dispositivo di qualità.

