Xiaomi Smart Speaker, l'altoparlante con display è a metà prezzo (-46%)

Gli oggetti adatti all’ambiente domestico che fanno parte del mondo della tecnologia e delle ultime trovate, sono talmente tanti da non averli mai tutti presenti. Xiaomi è l’azienda che probabilmente ne produce di più, tralasciando smartphone, smart TV, monitor e PC. Oggi infatti si parla di un altoparlante, più precisamente lo Smart Speaker.

Questo prodotto è stato in grado di fare innamorare tantissimi utenti negli ultimi giorni sia per quanto riguarda il prezzo che per quanto concerne il suo design e le sue caratteristiche tecniche. La cassa che va posizionata in casa, consente di avere ottime prestazioni ma soprattutto anche un display LED.

L’utilità è davvero straordinaria, soprattutto per coloro che amano avere una fonte di intrattenimento di buon livello. Oggi il prezzo dello Xiaomi Smart Speaker è sceso del 46%, arrivando quasi alla metà. Costerà infatti per gli utenti Amazon solo 26,99 € con un anno di garanzia e soprattutto con possibilità di restituzione fino al 31 gennaio 2024.

Lo Smart Speaker di Xiaomi costa 26,99 €, le specifiche

Il design è molto minimale, con la griglia per l’audio in basso che avvolge il logo mentre in alto c’è il display LED che segna l’orario. Lo Xiaomi Smart Speaker è davvero potente ma allo stesso tempo utile visto che può impostare la sveglia anche con le proprie canzoni preferite.

Dotato del celebre assistente vocale Google Assistant, è anche in grado di collegarsi con gli altri elettrodomestici. Il design vi sorprenderà: sembrerà di avere un dispositivo molto costoso tra le mani.

Prodotti di questo genere non sono sempre disponibili e peraltro, quando lo sono, non hanno tutta quella qualità che gli utenti richiedono. Se entra in gioco Xiaomi c’è poco da fare: la qualità è la base da cui partire, arrivando poi alla convenienza.

Lo Smart Speaker costa oggi solo 26,99 € grazie allo sconto del 46% su Amazon. Ricordiamo che c’è un anno di garanzia incluso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.