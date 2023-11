Xiaomi Speaker bellissimo e potentissimo al 31% su eBay

Quello che colpisce di un’azienda del calibro di Xiaomi, è la grande propensione a produrre oggetti di vario genere. Oltre agli smartphone e ai tablet, viene riservato largo spazio anche a quei dispositivi che possono interessare una fascia di pubblico che vuole spendere meno. Un esempio molto chiaro sono i tanti speaker che l’azienda mette a disposizione, come quello oggi in vendita in sconto su eBay.

Il prodotto, che prende il nome di Mi Portable Speaker, è disponibile nella sua variante colorata di nero, con dimensioni che ne consentono tranquillamente il comodo trasporto. Il suo design e soprattutto le sue prestazioni, sono quello che chiunque vorrebbe avere a disposizione durante una giornata di svago, magari anche in piscina con gli amici.

Grazie ad eBay, oggi il prezzo scende sensibilmente arrivando a soli 26,99 € con lo sconto del 31%. Ricordiamo che il prezzo di vendita iniziale è di 38,99 €, per cui il risparmio sarà di 12 €.

Lo speaker di Xiaomi più amato è in sconto, ecco com’è fatto

Dotato di connettività Bluetooth, questo speaker da 16W di potenza garantisce un ampio raggio di portata con lo smartphone o con altri dispositivi. Si può cambiare l’equalizzazione, così come si può utilizzare il microfono per una chiamata in vivavoce.

Per quanto riguarda invece l’autonomia, non ci saranno problemi visto che lo speaker di Xiaomi potrà durare fino a 13 ore continue. È garantita anche la resistenza all’acqua con la certificazione IPX7.

In conclusione, scegliere eBay potrebbe essere fondamentale per risparmiare anche questa volta, ma bisogna fare presto. La quantità di prodotti è infatti limitata e al momento sono in molti coloro che li stanno acquistando. Lo Xiaomi Mi Portable Speaker sarà ancora disponibile per poco al prezzo di 26,99 € grazie ad uno sconto del 31%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.