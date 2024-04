Xiaomi TV Stick 4K: risparmia il 36% e lanciati nello streaming

Lo Xiaomi TV Stick 4K è una “chiavetta” streaming compatta che trasforma qualsiasi televisore in uno smart TV. Con il suo design portatile, l’ampia gamma di app e la qualità video 4K, si presenta come un’opzione allettante per chi desidera ampliare le capacità del proprio televisore senza dover spendere cifre troppo alte (come quelle richieste per un nuovo TV, ad esempio).

Oggi questo piccolo ma utilissimo dispositivo è acquistabile su Amazon a soli 45 euro grazie allo sconto immediato del 36%. E la consegna è completamente gratuita.

Al momento della stesura di questo articolo, il dispositivo risulta venduto e spedito da TRADE DISTRIBUZIONE, venditore professionale con il 100% di feedback positivi negli ultimi 12 mesi.

Xiaomi TV Stick 4K: spesa irrisoria per rendere smart qualsiasi televisore

Lo Xiaomi Mi TV Stick 4K ha un design simile ad una chiavetta USB, quindi è estremamente compatto e facile da portare in giro. Dotato di un processore quad-core e di 2GB di RAM, il dispositivo offre prestazioni fluide e reattive durante la navigazione tra le app e lo streaming di contenuti. Supporta la risoluzione 4K HDR, garantendo immagini nitide e dettagliate con colori vivaci e un contrasto elevato. Inoltre, la compatibilità con Dolby Vision offre un’esperienza visiva ancora più immersiva per i contenuti compatibili.

Il device funziona su Android TV, offrendo un’interfaccia utente intuitiva e personalizzabile. Accedendo a Google Play Store, è possibile scaricare una vasta gamma di app, tra cui servizi di streaming video come Netflix, Disney+, Prime Video e YouTube, oltre a giochi, app di fitness e molto altro. C’è anche il supporto di Chromecast, permettendo di trasmettere contenuti direttamente dallo smartphone o dal tablet al televisore.

In dotazione c’è il telecomando Bluetooth che consente di navigare facilmente tra i menu e controllare la riproduzione. Il telecomando dispone anche di un pulsante dedicato per Google Assistant, che permette di controllare il dispositivo mediante comandi vocali. È possibile utilizzare l’assistente per cercare contenuti, avviare app, regolare il volume e accedere ad altre funzioni.

Lo Xiaomi TV Stick 4K si connette alla rete Wi-Fi, garantendo una connessione stabile e veloce per lo streaming di contenuti in alta definizione.