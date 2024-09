Xiaomi: un brevetto rivela come sarà il suo primo smartphone tri-fold

Da ormai qualche anno a questa parte le persone sono focalizzate sul conoscere, o meglio concepire i telefoni pieghevoli. Questi dispositivi sono ormai diventati comuni, con quasi tutti i produttori di smartphone Android che provano ad offrire il loro modello secondo la loro filosofia.

Quando una cosa diventa più o meno comune e nessuno comincia più a stropicciarsi gli occhi quando la vede, è il momento di cambiare. A tal proposito, stanno cominciando a nascere i primi dispositivi con un nuovo form-factor, ovvero i cosiddetti tri-fold. Huawei è stata la prima azienda a lanciare un prodotto di questo genere ma si prevede che a breve anche altre aziende saliranno sul carro. Da qualche settimana si vocifera fortemente di un produttore famosissimo pronto a proporre la sua variante pieghevole a tre pannelli: stando a quanto riportato, si tratterebbe di Xiaomi.

Xiaomi pronta a lanciare il suo tri-fold: arriva il brevetto

Un recente rapporto pubblicato sul web parla di una nuova registrazione presso la China National Intellectual Property Administration (CNIPA). Si tratta di un brevetto appena depositato il quale conterrebbe il design di quello che potrebbe essere il prossimo smartphone tri-fold di Xiaomi. Questo tipo di dispositivo, come si può vedere, è dotato di tre segmenti pieghevoli, pensati per permettere al terminale di piegarsi due volte. Da qui ne deriva un aspetto in particolare: un display ancora più grande.

Al momento però si tratta solo di un brevetto che riguarda il design, per cui il progetto finale potrebbe apparire molto diverso al momento del lancio. Tuttavia, in base alle immagini che sono trapelate, il pieghevole di Xiaomi potrebbe essere dotato di una fotocamera con tre sensori sulla parte superiore del pannello posteriore, tutto all’interno di una barra orizzontale.

Il presunto dispositivo cinese potrebbe inoltre appartenere alla gamma Mix ma non sarebbe pronto prima del prossimo Mobile World Congress di marzo 2025. Dovrebbe essere pure il momento in cui l’azienda sveglierà anche il suo nuovo Xiaomi 15.