La Festa delle Offerte di Primavera è entrata subito nel vivo proponendo sconti su tantissimi prodotti. Per quanto riguarda la categoria dei robot aspirapolvere e lavapavimenti, spicca lo Xiaomi Robot Vacuum X10 con batteria da 5200mAh e navigazione LiDAR. Oggi il dispositivo è proposto a soli 299,99 euro, ovvero il 50% in meno rispetto al prezzo di listino.

Pulizia perfetta e sconto del 50%: il robot aspirapolvere e lavapavimenti X10 di Xiaomi è un Best Buy

L’X10 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta che offre una pulizia potente e smart. Con una potente aspirazione da 4000Pa, un’ottima autonomia e una serie di funzionalità intelligenti, è il dispositivo ideale per tutti coloro che desiderano una casa pulita senza fatica.

Il robot di Xiaomi, come appena detto, è dotato di un motore a 4000Pa che aspira con facilità polvere, peli degli amici a quattro zampe e detriti di grandi dimensioni. Ma non dimentichiamo che è anche lavapavimenti, per una pulizia completa in un unico passaggio.

L’X10 utilizza poi la tecnologia di navigazione laser LDS, che esegue una scansione accurata dell’ambiente domestico e degli spazi e crea una precisa mappa della casa. E non teme nemmeno il buio, riuscendo a muoversi con agilità anche in ambienti con scarsa luminosità. Evitando gli ostacoli, ovviamente.

L’autonomia, poi, è di oltre 180 minuti in modalità standard, anche nei casi in cui l’abitazione da pulire sia abbastanza grande. Del resto, la batteria è molto ampia, ben 5200mAh.

Infine, si segnala la stazione di auto-svuotamento della polvere a doppia corsia, che rende completamente automatico sia la pulizia che lo smaltimento dello sporco.