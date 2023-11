Xioami Redmi Note 12 con display AMOLED in promo su Amazon

Chi vuole spendere poco avendo uno smartphone performante, può sicuramente buttarsi su questo Xiaomi Redmi Note 12. Su Amazon è tornata disponibile la variante colorata di nero che offre 256 GB di memoria interna e una memoria RAM da 8 GB.

Oggi il prezzo è particolarmente appetibile grazie ad uno sconto molto molto interessante. Lo Xiaomi Redmi Note 12 costa solo 176,61 € con due anni di garanzia.

Lo Xiaomi Redmi Note 12 è in promo, le specifiche tecniche

In termini di caratteristiche tecniche, questo Xiaomi Redmi Note 12 offre il meglio che c’è all’interno di questa fascia di prezzo.si parte infatti da un display DotDisplay da 6,67″ di ampiezza con tecnologia AMOLED e un refresh rate da 120 Hz. Per chi non lo sapesse, la risoluzione è in QHD a 2400 x 1080 pixel.

A bordo c’è un processore di Qualcomm, lo Snapdragon 685, in grado di fornire prestazioni eccezionali ed anche un’ottima efficienza energetica. Lo Xiaomi Redmi Note 12 dura tanto grazie alla sua batteria da ben 5000 mAh, che può ricaricarsi in pochissimo tempo con la ricarica rapida a 67W.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, ci sono tre sensori sul retro con quello principale da 50 MP. La fotocamera frontale è da 13 MP. Passando poi al design, questo è uno dei punti di forza grazie agli angoli squadrati che ne garantiscono l’ergonomia e soprattutto la resistenza ad urti e graffi.

Xiaomi ha fatto dunque un ottimo lavoro con questo Redmi Note 12, smartphone equilibrato e poco costoso. Ad un prezzo di soli 176,61 € è praticamente impossibile trovare di meglio. Oggi Amazon inoltre garantisce la spedizione rapida con il dispositivo che può finire a casa vostra entro domani e soprattutto anche il reso gratuito fino al prossimo 31 gennaio 2024. Ci sono due anni di garanzia.

