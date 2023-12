YI Home SOTTOCOSTO, due telecamere a prezzo incredibile su Amazon

Immaginate di dover abbandonare durante il periodo natalizio la vostra abitazione per più giorni di seguito. In questo caso, soprattutto alla luce di quello che si sente negli ultimi tempi, si avrebbe ragionevolmente paura di qualche ospite indesiderato ed è per questo che delle telecamere potrebbero tornare utili.

Dando uno sguardo ad Amazon gli utenti non possono perdersi certamente il grande sconto che riguarda le due YI Home, dispositivi famosissimi per via del loro design e delle loro caratteristiche tecniche. Nato da una costola di Xiaomi, il brand YI è davvero ineccepibile nella realizzazione di dispositivi di questo genere e infatti la grande qualità lo dimostra.

Oggi lo sconto di queste due telecamere è davvero clamoroso siccome implica un 38% in meno sul prezzo originale con un coupon del 10% in aggiunta. Il costo arriverà dunque a soli 35,99 € con un anno di garanzia e con la spedizione veloce entro questo martedì.

Le telecamere YI Home in coppia costano pochissimo, le specifiche

Due telecamere provviste di un’ottima risoluzione in full HD a 1080 p. Queste sono le YI Home in vendita oggi, che peraltro hanno anche il rilevamento del movimento.

Ogni volta che individueranno una persona entrare nel raggio d’azione, invieranno una notifica al dispositivo del proprietario di casa. Ovviamente si potrà ascoltare anche l’audio. Basterà collegarle al Wi-Fi per averle funzionanti in ogni angolo della casa in cui verranno installate.

In conclusione, chi è che non vorrebbe controllare il suo ambiente domestico con delle telecamere di qualità pagandole poco e niente? Chiaramente questa promozione è dedicata a tutti, anche a coloro che non hanno mai utilizzato due prodotti di questo genere.

Con lo sconto del 38% e con il coupon del 10% aggiuntivo, Amazon riesce a garantire un costo finale di soli 35,99 € con un anno di garanzia. Oltre a questo, bisognerà aspettare solo tre giorni per avere a casa il prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.