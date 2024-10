YouTube: anche su mobile sparisce il pulsante per saltare ads

Che YouTube stia spingendo sempre più intensamente la pubblicità attraverso i suoi contenuti non è di certo una novità.

Da anni gli utenti si sono abituati a video sponsorizzati, segmenti pubblicitari e contenuti di carattere promozionale che precedono (o interrompono) i filmati. Tra le pubblicità più fastidiose vi sono gli spot doppi che, fino a poco tempo fa, era possibile saltare dopo soli pochi secondi di riproduzione attraverso l’apposito tasto. A quanto pare, YouTube sembra avere intenzione di eliminare gradualmente il pulsante per saltare questo tipo di contenuto.

Tale novità potrebbe far innervosire diversi utenti. Molti trovano accettabile questo tipo di compromesso, con una pubblicità visualizzata comunque per diversi secondi prima di poter selezionare il bottone per poter accedere al video vero e proprio.

La scorsa settimana però, diverse persone hanno notato che il pulsante Salta viene proposto con una sorta di rettangolo grigio, che ne impedisce la selezione. Allo stesso tempo, le stesse hanno segnalato come non appare più il timer circolare del conto alla rovescia.

Addio al pulsante per saltare ads: decisione già presa o semplice test?

A quanto pare, quanto descritto finora non è un semplice test riservato a un numero ristretto di utenti, visto le segnalazioni sempre più numerose. Sebbene possa trattarsi di un test molto vasto, sembra ormai probabile che l’intenzione di YouTube sia proprio quella di forzare la visione intera degli spot in modo definitivo.

La piattaforma è alle prese con una lunga ed estenuante battaglia contro l’adozione di strumenti adblock e, in questo senso, tale implementazione potrebbe spingere molti utenti proprio verso “soluzioni alternative” non propriamente apprezzate da YouTube.

Sempre seguendo il trend che vede l’aumento dei contenuti pubblicitari sulla piattaforma, lo scorso mese la versione smart TV dell’app YouTube ha iniziato a proporre spot quando l’utente mette in pausa dei video.