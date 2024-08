YouTube, disponibili i QR code per la condivisione dei canali

Grazie a YouTube i vari creator possono avere davvero tante risorse per modificare e sistemare al meglio i propri video. Ora tutti possono accogliere un altro modo comodo per condividere i loro canali con il loro pubblico: basterà infatti rifarsi ad un semplice QR code.

Questa funzionalità è in fase di distribuzione a tutti i creator a livello globale e vi si può accedere semplicemente sfruttando la stessa applicazione ufficiale di YouTube.

YouTube lancia i QR code per condividere il canale, ecco una nuova soluzione per i creator

Condividere il proprio canale YouTube mediante un QR code è davvero semplice. Questi sono i passi da seguire secondo le anticipazioni di chi ha già provato la feature in queste ultime ore:

Apri l’app YouTube sul tuo telefono (Android o iOS).

Tocca la scheda “Tu” in basso.

Vedrai un piccolo pulsante sotto il nome del tuo canale che dice “Condividi canale”. Toccalo.

Nel menu che si aprirà, tocca “Codice QR”.

Questo procedimento genererà un codice QR a schermo intero che si può salvare nella galleria dello smartphone facendo anche uno screenshot. Questo codice QR presenta in modo evidente il logo del canale, aspetto che consente di identificarlo in maniera ancora più chiara.

Questo aggiornamento di YouTube è più di una semplice funzionalità. Si tratta infatti di una mossa intelligente che crea una condizione di vantaggio sia per i creator che per gli spettatori. Per i creator, è un modo semplice ed efficace per promuovere i propri canali e ottenere nuovi iscritti. Per gli spettatori, è un modo semplice per trovare e seguire i canali che amano o quelli più affini alle loro abitudini. Questo cambiamento dunque rende la piattaforma ancora più coinvolgente e facilmente accessibile. Durante le prossime settimane l’aggiornamento dovrebbe essere effettivo per tutti coloro che hanno a disposizione un canale YouTube.