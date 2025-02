YouTube: diversi film interi di Warner Bros disponibili gratis sulla piattaforma

Con una mossa alquanto singolare, Warner Bros. Entertainment ha caricato una serie di film completi su YouTube.

Questa mossa sembra non avere un senso chiaro, visto che la stessa compagnia è proprietaria della piattaforma di streaming Max, in cui può condividere i contenuti per gli iscritti al servizio.

I film, ovviamente tutti in lingua inglese, non sono di certo le migliori produzioni cinematografiche di Warner Bros, ma vi sono anche alcuni titoli alquanto interessanti. Tra le pellicole più apprezzate dai cinefili figurano Waiting for Guffman (del divertente Christopher Guest), The Science of Sleep (diretto da Michel Gondry), The Mission (con Robert DeNiro, Jeremy Irons e la splendida colonna sonora di Ennio Morricone) e The Wind and the Lion (con l’indimenticabile Sean Connery).

Per gli appassionati di film brutti, segnaliamo la presenza di Bobcat Goldthwait del 1988. La pellicola in questione ha ottenuto il punteggio poco lusinghiero dello 0% su Rotten Tomatoes. Nel complesso parliamo di una trentina di film legati al produttore.

Film Warner Bros gratis su YouTube: perché questa mossa?

Nonostante l’ottima notizia per i cinefili, questa iniziativa della Warner Bros potrebbe essere collegata a qualcosa di poco piacevole.

Alcuni hanno avanzato l’ipotesi che i film gratuiti siano un modo per catturare l’attenzione visti i debiti aziendali, mentre per altri si tratta semplicemente di problemi di licenze legati ai film in questione. Di certo, per gli appassionati di cinema che amano i film in lingua originale, la playlist proposta è alquanto allettante.

L’ultima volta che avevamo parlato di Warner Bros era in ben altro contesto. Lo scorso mese di novembre, infatti, si è cominciato a parlare con insistenza di come celebre casa di produzione cinematografica avesse intenzione di lavorare su un film dedicato all’universo de Il Trono di Spade.