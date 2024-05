YouTube lancia Playables, servizio con giochi gratuiti iOS e Android

YouTube ha lanciato una nuova piattaforma chiamata Playables che, come è facile intuire dal nome, si focalizza sulla proposizione di videogiochi.

Nello specifico, si tratta di una serie di titoli disponibili per iOS e Android, accessibili attraverso la classica app di YouTube. Il servizio, annunciato durante l’autunno dello scorso anno, è ancora in fase di test. Secondo le dichiarazioni ufficiali dell’azienda saranno sari diversi mesi prima che tutti gli utenti possano accedere alla sua ampia libreria.

Già in fase di lancio Playables può vantare ben 75 giochi, capaci di coprire svariati generi. Tra i titoli di maggior rilievo possiamo segnalare Angry Birds Showdown, Cut the Rope, Tomb of the Mask, Words of Wonders, Tomb of the Mask e Trivia Crack.

Come già accennato, YouTube Playables sarà gradualmente disponibile in tutte le regioni. Per verificare se il proprio dispositivo può accedere ai giochi proposti, è necessario aprire la home page di YouTube e cercare la voce Playables dal menu Esplora.

Se la voce è presente, risulta possibile accedere alla libreria. Qui è anche possibile visualizzare eventuali record e punteggi ottenuti durante le sessioni di gioco.

Quanto proposto da YouTube con questo nuovo servizio sembra seguire le strategie già applicate da altre piattaforme e app come Netflix, LinkedIn e TikTok che, per mantenere gli utenti sulla piattaforma, offrono minigiochi integrati.

D’altro canto, YouTube non ha mai smesso di evolvere sin dal suo lancio, nell’ormai lontano 2005. Dal semplice caricamento e riproduzione video, infatti, il servizio è stato arricchito gradualmente con podcast, produzioni cinematografiche, musica e quant’altro.

Proprio riguardo la musica, farà senz’altro piacere a molti utenti la recente introduzione di una nuova funzione di YouTube Music che permette di riconoscere la musica se canticchiata dall’utente.