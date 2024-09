YouTube: ora i genitori potranno controllare i video caricati dai figli

YouTube è una piattaforma che, ormai da anni, si sta impegnando per tutelare i più giovani. Rientra in questo contesto una nuova serie di funzionalità che permetteranno ai genitori degli youtuber adolescenti di controllare i contenuti proposti dai figli sulla piattaforma, siano essi video o live streaming.

Questo è quanto emerge dal blog di YouTube, dove viene offerta una panoramica completa su YouTube Families Help, una scheda della community dedicata proprio al rapporto tra genitori e giovani youtuber.

Secondo quanto apparso sul blog, la funzione in questione sarà implementata a partire da questa settimana, con una sorta di collegamento di account tra genitori e figli. Una volta che la connessione viene completata, per il genitore sarà possibile controllare qualunque interazione con la piattaforma, dai commenti alle iscrizioni fino ai già citati caricamenti di materiale. L’avviso della pubblicazione di un video o dell’avvio di una live avviene attraverso messaggio e-mail.

YouTube vuole fornire ai genitori sistemi di controllo per gestire al meglio i figli

Come sottolineato da YouTube, collegare i due account tra loro non è una operazione particolarmente complessa. La procedura prevede un semplice invito effettuato attraverso il Family Center Hub nel menu Impostazioni dell’app YouTube.

Nonostante l’efficacia di questa funzione, la piattaforma ha lasciato intendere che non ha intenzione di fermarsi qui. In poche parole, nel corso dei prossimi mesi, saranno senza dubbio presentate ulteriori funzioni mirate per tutelare gli utenti più giovani della piattaforma.

Va comunque tenuto conto che YouTube sta lavorando anche per migliorare altri aspetti dell’azienda. Per esempio, nelle scorse ore il servizio ha introdotto un nuovo sistema per personalizzare le miniature degli Short. Per YouTube Premium, nelle ultime settimane le implementazioni sono state molteplici, con varie soluzioni che nel complesso puntano a migliorare l’esperienza dell’utente con la piattaforma.