ZX Spectrum, dopo 40 anni distribuito un videogioco tramite radio FM

Oggi, grazie al Web e in generale alla rete Internet, il software è incredibilmente facile da scaricare, distribuire e utilizzare rispetto quanto avveniva 40 anni fa. Chi ha qualche capello bianco ricorda con nostalgia “il fascino” dei dischetti e delle… cassette. Una radio slovena, Radio Študent, ha in queste ore promosso un’iniziativa davvero simpatica: utilizzando il suo segnale radio FM, ha permesso ai possessori di sistemi ZX Spectrum la registrazione di un gioco del peso di 50 KB. Il gioco in questione, si chiama Kontrabant 2, e risale al lontano 1984.

Avviare la registrazione su cassetta ed eseguire il gioco diffuso tramite segnale radio FM

Con un’iniziativa che celebra in un colpo solo il lavoro svolto da Guglielmo Marconi sulle onde radio (se ne ricorda in queste settimane il 150esimo dalla nascita), l’utilità dei registratori magnetici, l’eredità lasciataci dai computer a 8 bit, Radio Študent ha fatto qualcosa di davvero apprezzato.

Trasmettendo sulle sue frequenze i pochi byte che compongono il gioco retrò Kontrabant 2, la radio slovena ha invitato a chi fosse ancora in possesso di uno storico ZX Spectrum, a scaricare e provare il videogioco.

Basta premere il tasto REC, registrare il segnale audio ricevuto e inserire la cassetta nel lettore collegato con lo ZX Spectrum per iniziare a vedere comparire le schermate di Kontrabant 2.

Il cuore del processo di trasmissione dati tramite frequenze radio FM è la modulazione di frequenza stessa. In questo processo, i dati digitali sono trasferiti modulando la frequenza portante del segnale radio. I byte di dati sono convertiti in variazioni nella frequenza della portante, consentendo al segnale di trasportare informazioni digitali. Si ha un po’ a che fare con quello che è un modem che funziona in un’unica direzione.

Cos’è e come si presenta lo ZX Spectrum

ZX Spectrum è un computer domestico iconico degli anni ’80, prodotto dalla Sinclair Research, una compagnia britannica fondata dal visionario Sir Clive Sinclair, deceduto nel 2021. Lanciato sul mercato nel 1982, ZX Spectrum ha svolto un ruolo fondamentale nella diffusione dell’informatica tra il grande pubblico, contribuendo alla democratizzazione dell’accesso al computing e all’intrattenimento digitale.

“Sotto la scocca” utilizzava un chip prodotto da Zilog, azienda fondata dall’italiano Federico Faggin. La CPU Zilog Z80, scaduti i brevetti e con il supporto ormai ritirato, ha visto la comparsa in rete di una sua implementazione libera e aperta.

Ad alimentare ZX Spectrum c’era, come detto, un processore Z80A a 3,5 MHz e aveva una memoria RAM di base di 16 KB, espandibile fino a 48 KB o addirittura 128 KB con l’uso di espansioni esterne. La grafica era gestita da un chip ULA (Uncommitted Logic Array) che poteva gestire una risoluzione massima di 256×192 pixel a 8 colori brillanti.

Uno degli aspetti più distintivi dello ZX Spectrum era il suo sistema di caricamento tramite cassetta. I giochi, ad esempio, erano registraticome segnali audio analogici sul nastro e dovevano essere caricati attraverso una procedura che coinvolgeva l’utilizzo di comandi specifici.

Il contrabbando dello ZX Spectrum

L’iniziativa promossa dalla radio slovena, area geografica un tempo parte della ex Jugoslavia, arriva a 40 anni dal lancio di Kontrabant 2. Il nome è un chiaro riferimento all’attività di contrabbando dei sistemi ZX Spectrum.

Durante gli anni ’80, le restrizioni commerciali imposte dal governo jugoslavo limitavano l’importazione di beni di consumo occidentali, compresi i prodotti tecnologici come gli ZX Spectrum. Tuttavia, c’era un forte desiderio da parte dei cittadini di accedere a queste tecnologie avanzate. Di conseguenza, si sviluppò un fiorente mercato nero per tali beni, con il contrabbando di dispositivi come gli ZX Spectrum.

Anzi, l’attività degli sviluppatori jugoslavi fu da molti apprezzata in quel periodo, anche dal punto di vista prettamente tecnico. Così, Radio Študent ha voluto dimostrare anche un ulteriore importante aspetto: bandire l’importazione o l’esportazione di beni che aiutano il progresso e l’innovazione, in qualsiasi settore, finirà alla fine per risultare controproducente. Chissà che non sia un riferimento implicito alle decisione ancora oggi assunte Oltreoceano.

Chi non avesse un sistema ZX Spectrum “sotto mano”, può provare Kontrabant 2 e altri noti titoli con l’emulatore dell’Internet Archive.

