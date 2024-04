100 euro in Buoni Amazon con Credem Link: apri il conto ora

Ecco un’occasione imperdibile per ottenere fino a 100 euro in buoni Amazon. Per un periodo limitato, questa possibilità te la offre Credem Link. Devi soltanto aprire online il conto online entro il 30 aprile. Durante la procedura, non dimenticarti di inserire il codice promo CREDEM100. Con questi buoni, potrai acquistare sul sito di Amazon tutto ciò che vuoi.

Credem Link: aprilo e potrai ottenere fino a 100 euro in Buoni Amazon

Credem Link è un conto online molto vantaggioso. In primis, non ti farà pagare alcun canone di tenuta conto, poi ci sono diversi servizi per gestire il tuo denaro nel modo migliore e in sicurezza.

Partiamo dalla carta di debito: puoi scegliere tra Credemcard Internazionale Mastercard per prelievi e acquisti in Italia e all’estero o Credemcard Pagobancomat per pagamenti e prelievi in Italia. Altro vantaggio è la possibilità di gestire il tuo conto direttamente online da qualsiasi dispositivo, grazie all’Internet Banking e all’app.

Andiamo adesso a parlare della modalità mediante la quale ottenere i buoni. La prima cosa da fare è aprire il conto entro il 30 aprile, utilizzando il tuo documento d’identità o lo SPID (meglio quest’ultimo). Dovrai poi spendere almeno 200 euro al mese con la tua Credemcard tra il 1° maggio e il 31 agosto 2024.

Per ogni 200 euro spesi, riceverai un buono Amazon da 25 euro. Potrai ricevere fino a 4 buoni, che ti farebbero raggiungere i tanti agognati 100€.

Detto questo, pare ovvio che Credem Link rappresenta un’ottima opportunità sotto tanti punti di vista, tra cui il canone zero e la possibilità di ottenere fino a 100 euro in buoni Amazon. Quindi, non ti resta che aprire il tuo conto oggi stesso e inizia a sfruttare tutti i suoi vantaggi.