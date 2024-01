150€ di buoni Amazon con conto Crédit Agricole: scopri la promo

I conti correnti online hanno mostrato da tempo tutta la loro convenienza in termini di costi fissi e facilità d’uso. Per questo motivo, Crédit Agricole ha studiato una nuova soluzione per attirare maggiore clientela, soprattutto nella fascia più giovane.

Stiamo parlando di un conto online a canone zero, pieno di vantaggi, tra cui una carta di debito che per i primi due anni è GRATUITA (solo 2 euro al mese negli anni successivi) e bonifici gratuiti.

Inoltre, tutti i nuovi clienti avranno a disposizione un consulente dedicato per qualsiasi problema, sia in filiale che online.

Ma la vera novità è il conto deposito della banca. Se depositi i tuoi risparmi per 9 mesi, otterrai un tasso di rendimento annuo lordo pari al 4%.

Crédit Agricole: 150 euro di buoni Amazon per i nuovi clienti

Come ogni strategia di marketing che si rispetti, anche Crédit Agricole ne ha studiato una davvero unica: 150 euro di Buoni Amazon per i nuovi clienti.

I primi 50 euro potrai ottenerli se effettui un pagamento tramite la carta di debito, mentre gli altri 100 euro devi spendere almeno 1.000 euro, indifferentemente se online o nei negozi fisici, anche usando i wallet digitali. Basta che lo fai entro 60 giorni dall’apertura del conto.

Inoltre, se effettui transazioni per più di 500 euro, otterrai altri buoni Amazon dal valore di 50 euro. Per aprire il conto, ti basta entrare nel sito ufficiale della banca.

Se i conti online stanno avendo un grande successo, ciò si deve anche a offerte come questa, a cui si aggiungono la qualità del servizio bancario in generale, la sicurezza al 100% e tanti altri vantaggi che potrai conoscere aprendo il conto. Clicca sul bottone qui sotto per iniziare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.