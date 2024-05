Apri SelfyConto: 150€ di Buono Amazon o un prodotto tech (fino a 319€) in regalo

È il momento giusto per aprire SelfyConto di Banca Mediolanm. Il conto corrente online dell’istituto milanese, infatti, non è mai stato così conveniente. Grazie alla promozione valida fino al 31 maggio, chi apre il conto corrente può contare su un canone azzerato per un anno (invece di 3,75 euro al mese), prelievi e bonifici gratis e su un regalo di benvenuto, a scelta tra vari prodotti tech o un Buono Amazon, per un valore massimo di 319,99 euro. Per richiedere l’apertura del conto corrente basta collegarsi al sito ufficiale di Banca Mediolanum.

SelfyConto di Banca Mediolanum: i dettagli della promo

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è ora possibile accedere a un conto corrente:

con canone zero per un anno , invece di 3,75 euro al mese

, invece di 3,75 euro al mese carta di debito gratuita con prelievi gratis in area euro

in area euro bonifici gratis

possibilità di richiedere la carta di credito al costo di 1 euro al mese per 3 mesi consecutivi

possibilità di utilizzare le carte con i principali wallet digitali

In più, accreditando lo stipendio o la pensione e effettuando almeno 500 euro di spesa ogni mese per 3 mesi (considerando pagamenti con carta e addebiti diretti sul conto corrente), il nuovo cliente di Banca Mediolanum riceverà un regalo di benvenuto a scelta tra:

Samsung Galaxy A25 5G (valore di 319,99 euro)

(valore di 319,99 euro) Xbox Series S 512 GB (valore di 299,99 euro)

(valore di 299,99 euro) Samsung Smart Monitor M5 da 27 pollici (valore di 259 euro)

(valore di 259 euro) Apple AirPods 3 (valore di 209 euro)

(valore di 209 euro) Garmin Smartwatch Forerunner 55 (valore di 198,99 euro)

(valore di 198,99 euro) Buono Amazon da 150 euro

Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e richiedere l’apertura del conto corrente, tramite il sito di Banca Mediolanum. Rispettando i requisiti della promozione, sarà, quindi, possibile ricevere il premio messo in palio dalla banca. C’è tempo fino al 31 maggio per completare l’apertura del conto e sfruttare la promozione.