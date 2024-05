Piano di risparmio con Bitpanda: guadagna diversificando il portafoglio

Tra le tante opzioni a disposizione dei risparmiatori alla ricerca di soluzioni di investimento vantaggiose c’è la possibilità di accedere a un piano di risparmio in grado di garantire un guadagno significativo, sia nel breve che nel lungo periodo. Grazie a Bitpanda, fintech di riferimento del mercato finanziario, è oggi possibile accedere a piani di risparmio personalizzati, con la possibilità di costruire un portafoglio di asset digitali, comprese criptovalute, oltre che di azioni e materie prime. Per scoprire il funzionamento del servizio è sufficiente accedere al sito ufficiale di Bitpanda.

Come accedere ai piani di risparmio di Bitpanda

Per iniziare a sfruttare i piani di risparmio di Bitpanda è possibile accedere al sito della fintech. Si tratta di una soluzione particolarmente flessibile che consente di:

investire su base settimanale, bisettimanale o mensile per ridurre la dipendenza dalle fluttuazioni di tempo

per ridurre la dipendenza dalle fluttuazioni di tempo accedere senza commissioni a 7 cripto indici per la diversificazione del portafoglio sul mercato cripto

per la diversificazione del portafoglio sul mercato cripto investire su asset differenti: criptovalute, azioni, EFT etc.

I piani di risparmio accessibili tramite Bitpanda, inoltre, possono essere sospesi e riattivati, in qualsiasi momento, in base alle proprie necessità. I piani in questione, inoltre, possono essere impostati usando carte Visa o Mastercard oppure con l’addebito diretto sul conto corrente dell’utente.

La proposta di Bitpanda, quindi, risulta particolarmente vantaggiosa e, soprattutto, può adattarsi alle esigenze differenti dei risparmiatori. Per accedere ai piani di risparmio è sufficiente premere sul box qui di sotto e poi selezionare Crealo subito, andando a registrare un account sulla piattaforma.