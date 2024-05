Credem Link, il conto pensato per i giovani

Credem Link è un conto corrente online gratuito pensato su misura per le esigenze dei giovani. Con le sue caratteristiche innovative e i suoi costi trasparenti, questa soluzione si conferma ideale per chi è alle prime armi con la gestione delle finanze.

Una delle caratteristiche principali di Credem Link è la totale assenza di costi fissi. Non sono previste spese di apertura, né canoni mensili. Questo rappresenta un vantaggio significativo per i giovani che spesso devono gestire un budget limitato. La trasparenza e l’assenza di costi nascosti rendono questo conto una scelta conveniente, permettendo ai giovani di risparmiare e di investire in ciò che realmente conta per loro.

7 motivi per cui scegliere subito Credem Link

Zero canone annuo: Dimenticati delle spese fisse! Con Credem Link non hai costi fissi di gestione, così puoi gestire il tuo denaro in tutta libertà, senza preoccupazioni per il portafoglio.

Dimenticati delle spese fisse! Con Credem Link non hai costi fissi di gestione, così puoi gestire il tuo denaro in tutta libertà, senza preoccupazioni per il portafoglio. Carta di debito Mastercard: Con la carta di debito Mastercard associata al conto, puoi effettuare pagamenti, prelievi e acquisti online in tutto il mondo. La carta è dotata di tecnologia contactless per pagamenti veloci e sicuri.

Con la carta di debito Mastercard associata al conto, puoi effettuare pagamenti, prelievi e acquisti online in tutto il mondo. La carta è dotata di tecnologia contactless per pagamenti veloci e sicuri. App intuitiva: Gestisci il tuo conto ovunque tu sia con l’app di Credem Link, semplice e intuitiva. Potrai controllare il saldo, effettuare bonifici, ricaricare il telefono e molto altro ancora, sempre a portata di mano.

Gestisci il tuo conto ovunque tu sia con l’app di Credem Link, semplice e intuitiva. Potrai controllare il saldo, effettuare bonifici, ricaricare il telefono e molto altro ancora, sempre a portata di mano. Zero costi per bonifici e prelievi: Con Credem Link puoi dire addio alle commissioni! Il conto ti permette di effettuare bonifici online e prelievi presso gli ATM Credem e del circuito Bancomat senza costi aggiuntivi.

Con Credem Link puoi dire addio alle commissioni! Il conto ti permette di effettuare bonifici online e prelievi presso gli ATM Credem e del circuito Bancomat senza costi aggiuntivi. Pagamenti online sicuri: Gli acquisti online con Credem Link sono ancora più sicuri grazie al servizio 3D Secure, che richiede un’autenticazione aggiuntiva per proteggere le tue transazioni da frodi e accessi non autorizzati.

Gli acquisti online con Credem Link sono ancora più sicuri grazie al servizio 3D Secure, che richiede un’autenticazione aggiuntiva per proteggere le tue transazioni da frodi e accessi non autorizzati. Cashback sugli acquisti: Attiva il programma cashback di Credem Link e ottieni un rimborso su una percentuale dei tuoi acquisti effettuati con la carta di debito. Più spendi, più risparmi!

Attiva il programma cashback di Credem Link e ottieni un rimborso su una percentuale dei tuoi acquisti effettuati con la carta di debito. Più spendi, più risparmi! Supporto dedicato: In caso di dubbi o necessità, hai a disposizione un team di assistenza clienti dedicato pronto a rispondere alle tue domande e a fornirti il supporto necessario.