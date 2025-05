25 anni di innovazione VoIP: MessageNet celebra un quarto di secolo al servizio di professionisti e imprese

Nel 2025 MessageNet celebra 25 anni di attività, un traguardo che testimonia la solidità e la visione di un’azienda che ha fatto della qualità, della sicurezza e dell’innovazione i pilastri della propria offerta nel settore VoIP professionale. Fondata in un’epoca in cui la telefonia su IP era ancora agli albori, MessageNet si è affermata nel tempo come punto di riferimento per migliaia di aziende italiane, distinguendosi per l’infrastruttura all’avanguardia, interamente sviluppata in-house, e per i suoi servizi affidabili, scalabili e pienamente conformi alle esigenze del business moderno.

VoIP professionale: qualità e controllo end-to-end

La forza di MessageNet risiede nella sua infrastruttura VoIP completamente autogestita, basata su data center localizzati in Italia e su tecnologie sviluppate internamente. Una scelta strategica che consente all’azienda di garantire livelli elevatissimi di affidabilità, bassa latenza e qualità audio, assicurando al contempo un controllo completo su ogni aspetto del servizio, dalla gestione del traffico SIP alla sicurezza dei dati.

Per i clienti, quest’impostazione si traduce in un servizio VoIP stabile, performante e adatto anche a scenari mission-critical, in grado di integrarsi perfettamente con centralini virtuali (PBX) di nuova generazione o con infrastrutture legacy mediante gateway SIP.

mTalk: l’app che trasforma lo smartphone in un centralino aziendale

Tra le soluzioni di punta offerte da MessageNet spicca mTalk, l’applicazione VoIP multipiattaforma pensata per professionisti e team aziendali che vogliono portare il proprio numero fisso ovunque.

Disponibile per Android e iOS, mTalk consente di effettuare e ricevere chiamate dal numero aziendale direttamente dallo smartphone o dal tablet, mantenendo separati il profilo personale e quello professionale.

mTalk di MessageNet è molto più di una semplice app VoIP: è una piattaforma completa e professionale pensata per soddisfare tutte le esigenze di comunicazione delle imprese moderne. Con mTalk, il numero fisso diventa mobile, consentendoti di rispondere alle chiamate aziendali direttamente dallo smartphone, ovunque.

L’app, disponibile gratuitamente, si distingue per un’ampia gamma di funzionalità avanzate: deviazione di chiamata, messaggi automatici, qualità audio eccellente e gestione intuitiva delle impostazioni. La configurazione è rapida e immediata; l’integrazione nativa con il servizio VoIP di MessageNet garantisce una connessione stabile e sicura.

Sviluppata internamente e costantemente aggiornata, mTalk è compatibile con i sistemi operativi Android ed Apple e rappresenta una soluzione ideale per liberi professionisti, PMI e aziende che vogliono comunicare in modo efficace, riducendo i costi senza rinunciare alla qualità.

La ridondanza geografica dei data center e il bilanciamento intelligente del traffico garantiscono una continuità di servizio anche in caso di guasti o interruzioni, per performance compatibili con le esigenze di business continuity delle PMI e delle grandi aziende.

SmartNumber Pro: la linea professionale sempre con te

MessageNet estende la flessibilità del VoIP con SmartNumber Pro, la linea telefonica professionale pensata per adattarsi a ogni scenario di lavoro. È la soluzione ideale per chi desidera gestire le comunicazioni sia da dispositivi da scrivania (come telefoni IP) sia in mobilità, tramite l’app mTalk:

In ufficio e in movimento: MessageNet consente di ricevere e gestire le chiamate con la stessa semplicità sia dal telefono fisso che dallo smartphone. Se non sei alla scrivania, la tua linea ti segue ovunque. Configurazione mobile completa: Non hai un ufficio fisico? Nessun problema. Con SmartNumber Pro e l’app mTalk è possibile attivare e gestire la linea VoIP professionale MessageNet direttamente dallo smartphone, senza bisogno di un computer. Controllo e visibilità in tempo reale: Anche usando solo dispositivi fissi, l’app mTalk consente di monitorare le chiamate in ingresso e in uscita. Se il numero chiamante è nella rubrica dello smartphone, è possibile identificarlo subito, migliorando la reattività e l’efficienza.

Le soluzioni MessageNet garantiscono inoltre piena compatibilità con i principali brand del settore, tra cui 3CX, Asterisk, FreePBX, Fritz!, Cisco, Linksys, Grandstream e Gigaset. Questa interoperabilità le rende estremamente versatili e adatte a un’ampia varietà di utenti, indipendentemente dall’infrastruttura o dai dispositivi già in uso.

Scenari di utilizzo per professionisti e aziende

La combinazione di mTalk e SmartNumber Pro si rivela particolarmente efficace in numerosi contesti professionali:

Freelance e piccoli imprenditori possono trasmettere un’immagine professionale rispondendo alle chiamate del proprio numero fisso direttamente dal cellulare, ovunque si trovino. È così possibile eliminare la necessità di costosi centralini, mantenendo un’identità aziendale coerente.



(agenti commerciali, tecnici, consulenti,…) possono mantenere il contatto con clienti e sedi senza dipendere da un ufficio fisico, migliorando la reperibilità e riducendo i tempi di risposta. Startup e nuove realtà imprenditoriali possono configurare rapidamente una presenza telefonica professionale, con numerazioni geografiche e funzionalità avanzate, senza investimenti infrastrutturali.



Promozione speciale per i 25 anni di MessageNet: come accedere allo sconto del 34%

Per celebrare i 25 anni dalla fondazione, MessageNet ha lanciato una promozione esclusiva: sconto del 34% su tutti i piani di fonia VoIP, valida fino al 31 maggio 2025 (codice promo: SNPROIS34525 ).

Un’occasione unica per migrare a una soluzione VoIP professionale, affidabile e completamente made in Italy, con il supporto di un’azienda che conosce a fondo le necessità del mercato italiano.

MessageNet non è, infatti, soltanto un provider VoIP: è un partner tecnologico capace di accompagnare imprese e professionisti nel percorso verso una comunicazione aziendale più efficiente, sicura e moderna. In un panorama dove la qualità e la governance del servizio fanno la differenza, i 25 anni di esperienza rappresentano un valore aggiunto concreto, frutto di una visione coerente e di un impegno costante nell’innovazione.

Un percorso costruito su tecnologia e passione

Dal 1999, anno della nascita a Milano all’interno del gruppo COMM2000 con il primo servizio di fax virtuale FaxIn, MessageNet ha dimostrato una visione anticipatrice nel trasformare Internet in un canale di comunicazione professionale accessibile, semplice ed economico.

Negli anni, l’azienda ha introdotto sul mercato italiano servizi sempre più avanzati, come:

SmartNumber (2004), la linea fissa VoIP per privati e aziende;

SmartSMS (2005), per inviare SMS dal computer;

mTalk (2011), app VoIP per chiamare e ricevere chiamate con il proprio numero fisso da qualsiasi dispositivo;

Taglia Canone (2015), per liberarsi dal canone Telecom;

Lyber (2017), il numero aziendale smart con assistente virtuale;

SmartNumber PRO e Business (2022), linee a traffico illimitato e multi-canale pensate per PMI e team professionali.

Questa evoluzione continua è frutto di una cultura profondamente tecnica e indipendente: MessageNet sviluppa internamente gran parte delle sue tecnologie, preferendo le strade meno battute e facendo della sicurezza e dell’affidabilità un’ossessione virtuosa. Ed è proprio questa coerenza che le ha fatto guadagnare la fiducia di oltre 400.000 utenti in tutta Italia.

Un team che crede nella competenza e nella trasparenza

Dietro ogni servizio MessageNet c’è un team di professionisti appassionati, orientato alla creazione di soluzioni concrete, economiche e capaci di generare valore reale per imprese e professionisti.

L’azienda è fortemente orientata agli standard aperti, promuove una cultura di trasparenza nei confronti dei propri utenti e investe nella formazione continua dei collaboratori, ponendo sempre le persone al centro del processo di innovazione.

L’anniversario dei 25 anni non è quindi un traguardo: è un nuovo punto di partenza. In un mercato che evolve rapidamente, MessageNet continua a puntare sull’integrazione mobile, sulla virtualizzazione intelligente delle comunicazioni e sulla creazione di servizi accessibili anche alle microimprese e ai professionisti, senza rinunciare agli standard qualitativi di una grande impresa.

Lo sconto del 34% che celebra i primi 25 anni di attività di MessageNet è quindi molto più di un’offerta commerciale: è un invito a far parte di una storia fatta di innovazione, competenza e fiducia.

In collaborazione con MessageNet