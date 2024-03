3 mesi di prova gratis di Revolut Premium: approfitta subito

Gestire il denaro non è mai stato così semplice e vantaggioso come con Revolut Premium. Sei pronto a scoprire un mondo di possibilità? Con questa carta conto, hai tutto ciò che ti serve per inviare, spendere e ricevere denaro con facilità. Adesso, hai 3 mesi di prova gratis. Non perdere questa occasione unica!

Vivi l’esperienza di Revolut Premium con 3 mesi di prova gratis

Dopo aver provato Revolut Premium, ti chiederai come hai fatto finora senza. La carta di debito gratuita ti permette di prelevare e spendere in tutto il mondo senza pensieri. E se viaggi? Prenota hotel ovunque e goditi un cashback del 10%. Inoltre, con Revolut, il cambio valuta non è più un problema: spendi nella moneta locale con tassi di cambio vantaggiosi.

Dividere le spese? Facile e veloce. Invia e ricevi denaro in 160 paesi senza commissioni. E la sicurezza? Al top, con un monitoraggio costante per proteggerti da transazioni sospette. Puoi sospendere e riattivare la tua carta con un semplice tocco, gestendo i tuoi limiti di spesa e prelievo come preferisci.

Per iniziare la tua prova gratuita, visita la pagina ufficiale di Revolut. Inserisci il tuo numero di telefono e riceverai un SMS con il link per scaricare l’app. Registrati, accetta l’upgrade a Premium e inizia subito a godere dei vantaggi.

Al termine dei 3 mesi di prova gratis, potrai decidere se continuare con un canone di soli 9,99€ al mese o effettuare il downgrade per tornare al piano base. Non aspettare, entra nel mondo Premium di Revolut e trasforma il tuo modo di gestire il denaro.