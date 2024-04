3 mesi di Revolut Premium GRATIS: inizia oggi

È un periodo in cui si parla molto di Revolut Premium. Si tratta di una soluzione di conto avanzata e flessibile, che rivoluziona il concetto di conto corrente. Considerando l’ampia gamma di vantaggi che spaziano dai viaggi agli investimenti, passando per il cashback e la personalizzazione della carta di pagamento, non c’è momento migliore di questo per sfruttare l’offerta esclusiva di Revolut: 3 mesi di servizio Premium completamente gratuiti.

Un conto per 3 mesi grati, numerose possibilità

Grazie a Revolut Premium, l’esperienza bancaria raggiunge un nuovo livello di eccellenza. Iniziamo dalla carta personalizzata: puoi scegliere il design che più ti rappresenta. Non solo estetica, ma anche funzionalità TOP, come l’accesso prioritario al servizio clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 attraverso l’app. Questo significa avere sempre un supporto affidabile a portata di mano, in qualsiasi momento ne avessi bisogno.

Se viaggiare è la tua passione, Revolut Premium elimina le preoccupazioni legate ai cambi valuta. Puoi convertire denaro in oltre 29 valute senza commissioni nei giorni feriali e assicurarti cashback su alloggi prenotati.

La copertura assicurativa di viaggio è inclusa, così come l’accesso a sconti in numerose lounge aeroportuali. Il servizio SmartDelay, inoltre, è un vero toccasana nelle situazioni di voli in ritardo, poiché offre l’accesso gratuito alla lounge aeroportuale, un piccolo lusso per alleviare l’attesa.

Per gli investitori, Revolut Premium consente cinque operazioni di trading di azioni al mese senza commissioni, con tariffe ridotte anche per il trading di materie prime e criptovalute.

La natura di questa offerta è tanto allettante quanto conveniente. Prova Revolut Premium per 3 mesi: questa è l’opportunità di vivere un’esperienza bancaria senza precedenti, senza alcun costo iniziale e con la libertà di decidere successivamente se proseguire o meno. Non c’è rischio, solo il potenziale per una grande soddisfazione. Approfittane ora, è un’occasione da non perdere per trasformare il tuo modo di gestire le finanze quotidiane.