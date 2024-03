3 mesi gratis di Revolut Premium: approfitta ora

La gestione delle finanze personali può essere complicata, anche se non dovrebbe mai esserlo. Per fortuna, c’è Revolut Premium, che ti offre la possibilità di semplificare la tua vita finanziaria. Inoltre, per un periodo limitato, hai 3 mesi gratis a tua disposizione per farlo. Continua a leggere per scoprire come trasformare il tuo modo di approcciarti al denaro con facilità e sicurezza.

Goditi i vantaggi Premium di Revolut per 3 mesi gratis

Revolut è un conto completamente gestibile dal tuo smartphone. Per aprirlo, devi andare sul sito ufficiale della fintech. Da lì, potrai poi attivare il piano Premium e iniziare subito a sfruttare i servizi del conto. È l’opportunità perfetta per testare un servizio che cambierà il modo in cui pensi alle banche.

La tua carta Premium non è solo un mezzo di pagamento, ma un simbolo di uno stile di vita moderno e senza confini. Prelievi gratuiti, cashback su alloggi e assicurazioni complete per viaggiare con serenità.

Inoltre, con Revolut Premium, le commissioni onerose sono un ricordo del passato. Risparmierai sui bonifici internazionali e potrai investire in criptovalute e materie prime a condizioni vantaggiose.

Altro grande vantaggio di Revolut Premium è dato dalla possibilità di accedere a NordVPN, Tinder Plus, Headspace e molto altro, senza pagare nulla.

Per aprire il conto, devi inserire nell’apposito spazio il tuo numero di telefono e seguire pochi semplici passi. Alla scadenza dei 3 mesi gratis, la scelta è tua: continuare con il piano Premium a 9,99 euro al mese o passare al piano Standard gratuito.

Dopo avere provato questo conto, difficilmente fare un passo indietro. D’altronde, nessun altro ti offre la possibilità di provarlo per un periodo così lungo senza pagare nulla. Ti consigliamo di farlo subito, però, per la promozione potrebbe scadere a breve.