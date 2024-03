5% di interesse con Conto Arancio e Conto Corrente Arancio: approfitta ora

Scopri la gestione finanziaria intelligente con Conto Corrente Arancio e Conto Arancio, la coppia perfetta se vuoi gestire in modo oculato il tuo denaro e i risparmi. Questi conti, grazie a una promozione esclusiva, garantiscono il 5% di interesse per i primi 12 mesi sui depositi effettuati sul conto deposito Arancio, fino a un tetto massimo di 100.000 euro. C’è una condizione da rispettare: vediamo quale.

5% di interesse se apri i due conti ING

ING attualmente propone un tasso promozionale per i nuovi clienti che attiveranno Conto Corrente Arancio e Conto Arancio entro l’11 maggio, effettuando un primo versamento e accreditando lo stipendio entro il 31 agosto 2024.

Se non hai la possibilità di domiciliare lo stipendio, potrai ugualmente usufruire dell’offerta, a condizione di garantire un ingresso mensile di almeno 1.000 euro sul conto.

Se non puoi garantire entrambi, ING offre comunque un tasso di interesse annuo lordo del 3% per i primi 12 mesi su Conto Arancio.

Conto Corrente Arancio è la soluzione digitale migliore per le tue spese quotidiane, offrendoti comodità e sicurezza totale. Tra le sue caratteristiche spiccano l’assenza di canone mensile, i prelievi e bonifici gratuiti per il primo anno e una gestione completamente automatizzata tramite l’applicazione, che include autorizzazioni immediate e notifiche di pagamento.

Conto Arancio, d’altra parte, è un conto deposito gratuito, senza spese di apertura, gestione, trasferimento e chiusura, ideato per far fruttare al meglio i tuoi risparmi. Le sue qualità principali sono l’assenza di costi di gestione, la disponibilità immediata dei fondi e tassi di interesse competitivi che favoriscono la crescita dei tuoi risparmi.

Aprire entrambi i conti è piuttosto facile. La procedura è completamente online e potrai identificarti attraverso lo Spid in pochi istanti, senza la necessità di attendere o interagire con un operatore. Apri Conto Corrente Arancio e Conto Arancio prima dell’11 maggio se non vuoi perderti il 5% di interesse!