5G, 200 Giga e zero limiti: scopri l’offerta Very Mobile a 6,99€ al mese

La nuova offerta lanciata da Very Mobile, l’operatore virtuale che opera su rete WindTre, è davvero da non perdere. A soli 6,99 euro al mesepuoi avere infatti un pacchetto completo che include 200 giga in 5G, minuti e SMS illimitati. SIM e spedizione della stessa sono gratuite, mentre il costo di attivazione è scontato a 99 centesimi invece di 9,99 euro. Inoltre, se hai uno smartphone compatibile, puoi anche richiederla in formato eSIM virtuale.

I dettagli dell’offerta

Il piano non prevede vincoli contrattuali, costi o penali di disattivazione: avrai la libertà di scegliere quando disdire se il piano non dovesse soddisfare le tue esigenze.

Potrai gestire la tua offerta direttamente dall’app per smartphone in cui potrai verificare il giorno di rinnovo, effettuare la ricarica (oppure attivare la ricarica automatica per non pensarci più) e avere la possibilità di scoprire nuove offerte a te riservate, passando a un altro piano senza alcun addebito per il cambio. Dall’app, se ne hai bisogno, puoi anche sbloccare le chiamate internazionali.

In tal proposito, avrai anche 8.9 giga più tutti i minuti e gli SMS inclusi per usare la tua offerta nei paesi dell’Unione Europea senza costi aggiuntivi. Inoltre, hai inclusi i servizi “Ti ho cercato”, “RingMe” e “Hotspot” da usare quando ne avrai bisogno.

La promozione a 6,99 euro al mese è valida fino al 30 ottobre e per chi passa il proprio numero da Iliad, Coopvoce, Postemobile e altri operatori virtuali. In ogni caso, dalla pagina ufficiale puoi scoprire altre offerte dedicate a chi proviene da altri vettori o è interessato ad attivare un nuovo numero.