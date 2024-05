6 mesi di Apple Music gratis: scopri se puoi accedere alla promo

Apple ha lanciato una nuova promo limited edition: per i nuovi utenti c’è la possibilità di ottenere 6 mesi gratis di Apple Music, senza alcun vincolo di rinnovo. La promozione è riscattabile direttamente dall’app di Apple Music ma è necessario rispettare alcune condizioni. In particolare, serve avere un iPhone o un iPad compatibile con la promozione (ovvero aggiornato all’ultima versione del sistema operativo) oltre a un dispositivo audio compatibile (più in basso trovate l’elenco completo) da abbinare.

Rispettate le condizioni, è possibile ottenere la promozione con 6 mesi gratis dall’app di Apple Music. In alternativa, è possibile riscattare un mese di prova gratuita di Apple Music per i nuovi utenti. I dettagli completi sono disponibili di seguito.

Come avere 6 mesi gratis di Apple Music

Per ottenere la promozione è necessario rispettare queste condizioni. In particolare, serve avere:

un iPhone aggiornato all’ultima versione di iOS oppure un iPad aggiornato all’ultima versione di iPadOS

aggiornato all’ultima versione di iOS oppure un aggiornato all’ultima versione di iPadOS un dispositivo audio a scelta tra AirPods Pro, AirPods (seconda e terza generazione), AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Studio Buds + o Beats Studio Pro; il dispositivo dovrà essere abbinato a un iPhone oppure a un iPad

A questo punto, è sufficiente aprire l’app di Apple Music (che deve essere aggiornata all’ultima versione disponibile). Nella home page dell’app, un banner confermerà la possibilità di attivare la promozione. Gli utenti che in passato hanno già usufruito di promo analoghe potrebbero non essere in grado di attivare l’offerta.

In ogni caso, per chi utilizza la prima volta Apple Music c’è sempre la possibilità di ottenere un mese gratis senza vincoli. Al termine del periodo di prova, il servizio si rinnoverà a 10,99 euro al mese.