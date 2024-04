9-1-1 Lone Star: come guardare tutte e 4 le stagioni in streaming

Sei anche tu un fan di 9-1-1 Lone Star? Sarai felice di sapere allora che c’è un modo per recuperare tutte e 4 le stagioni di questa avvincente serie TV che ha ottenuto un ottimo successo anche nel nostro paese. Il segreto si chiama Disney+: il catalogo della piattaforma streaming della casa di Topolino include infatti tutte le puntate dello show permettendoti di recuperarle come e quando vuoi.

9-1-1 Lone Star in streaming: di cosa parla la serie TV?

9-1-1 Lone Star è una serie TV, come detto, abbastanza famosa anche in Italia. Se non sai però di cosa parla e sei comunque rimasto incuriosito allora ti spieghiamo che la storia ruota attorno a Owen Strand, l’unico sopravvissuto di un’unità dei pompieri di Manhattan dopo gli eventi dell’11 settembre.

Dopo una tragedia simile in una caserma dei pompieri ad Austin, Owen si trasferisce in Texas con suo figlio T.K., un vigile del fuoco problematico. Insieme, portano le loro filosofie di vita e la loro esperienza a Austin, aiutando a ricostruire la caserma e affrontando le sfide che incontrano lungo il cammino.

Tuttavia, Owen nasconde un segreto che potrebbe mettere a rischio tutto ciò per cui ha lavorato. Una storia coinvolgente che si è dipanata per 4 stagioni che, siamo sicuri, vorrai recuperare tutte d’un fiato. E puoi farlo su Disney+. Se non sei abbonato, scegliendo un piano Standard o Premium potrai anche risparmiare il costo di 2 mesi sul tuo abbonamento. Meglio di così?