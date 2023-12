A dicembre passa Fastweb Casa: costo meno di 30 euro al mese

Le temperature rigide degli ultimi mesi dell’anno spingono a trascorrere più tempo in casa, immersi in film in streaming o sfide videoludiche.

In questo contesto, la necessità di una connessione veloce diventa cruciale. Ecco perché oggi approfondiamo la vantaggiosa offerta di Fastweb, che si distingue per la sua affidabilità e convenienza.

Fastweb Casa a dicembre 2023

Fastweb Casa, l’offerta protagonista, è disponibile a soli 29,95 euro al mese. Questo pacchetto non solo garantisce una connessione ultraveloce, ma include anche le chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali.

Inoltre, viene fornito l’Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e integrazione di Alexa, per un’esperienza di navigazione e controllo domestico avanzata.

Ma le sorprese non finiscono qui: Fastweb offre un valore aggiunto con un’assicurazione Quixa, a scelta tra Assistenza Casa e Assistenza Pet.

La prima assicura interventi professionali 24/7 in caso di emergenze o guasti domestici, mentre la seconda è pensata per gli amici a quattro zampe. Questa polizza è inclusa e si rinnova automaticamente ogni anno per tutta la durata dell’offerta Fastweb.

Per rendere l’esperienza ancora più completa, è possibile aggiungere solo 3 euro al canone mensile delle offerte Casa Light o Casa per attivare l’opzione Plus.

Questa opzione include l’Assistenza Plus e un omaggio a scelta ogni mese. Gli omaggi variano da due biglietti al costo di uno per il Cinema UCI, a un codice noleggio per un film con Chili, a un mese gratuito su BuddyFit e a un mese di abbonamento al sito del Corriere.it.

Con Fastweb Casa a meno di 30 euro al mese, non solo hai accesso a una connessione veloce e affidabile, ma otterrai anche servizi esclusivi e vantaggi che rendono l’offerta irresistibile se cerchi la combinazione perfetta tra prestazioni e convenienza.

