Abbonati a Edulia e accedi a oltre 300 corsi a soli 8,40€

Ti piace aggiornarti costantemente e scoprire nuove cose? Se la risposta è sì, allora Edulia è la piattaforma a cui devi dare credito. Parliamo di un servizio online che ti offre la possibilità di accedere a oltre 330 corsi di alta qualità, realizzati dal Sapere Treccani, la più prestigiosa enciclopedia italiana.

Come funziona Edulia

Per usare Edulia, devi solo registrarti sul sito web e scegliere il piano di abbonamento che preferisci.

Hai a disposizione due opzioni: il piano mensile, che costa 12,90 euro al mese, e il piano annuale, che costa solo 8,40 euro al mese, grazie all’offerta limitata.

Una volta abbonato, puoi accedere a tutti i corsi presenti nella piattaforma, senza limiti di tempo o di numero. Puoi scegliere tra diverse categorie, come arte, cultura e filosofia, business e management, coding e programmazione, comunicazione e scrittura, crescita personale e professionale, e molte altre.

Ci sono anche tanti temi tra cui scegliere, ma ti consigliamo di optare per quello che più ti appassiona o che più ti serve per il tuo lavoro o per il tuo sviluppo personale.

I corsi sono tenuti da docenti qualificati, che ti guideranno passo dopo passo nella tua formazione. La frequentazione è libera, quindi puoi scegliere come e dove vuoi; l’importante è avere una connessione internet.

Tutti i contenuti possono essere scaricati e poi guardarti comodamente offline. Alla fine di ogni corso, riceverai un attestato e un certificato, che potrai condividere sulle tue pagine social o nella tua rete professionale.

Edulia è una piattaforma facile da usare, interattiva e intuitiva, che ti permette di apprendere in modo efficace e piacevole. Rappresenta la grande opportunità per entrare in contatto con una community di persone che, come te, amano la formazione continua e la condivisione di esperienze e idee.

Non perdere tempo, abbonati subito a Edulia e inizia il tuo percorso di crescita personale e professionale. Clicca sul bottone qui sotto per farlo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.