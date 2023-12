In un periodo di grandi novità su tutti i fronti (ha fatto il suo debutto la nuova console Slim, ad esempio), arriva a sorpresa una doccia gelata. Molti utenti stanno infatti segnalando che il proprio account PlayStation Network è stato sospeso in modo permanente, senza però aver fatto nulla per meritare il ban. Cosa sta succedendo?

Account PlayStation sospesi senza un motivo: il punto della situazione

«Questo account è permanentemente sospeso dal PlayStation Network a causa di violazioni dei Termini di servizio dell’Accordo con l’utente». È questo il messaggio che un numero crescente di videogiocatori sta ricevendo in queste ore. Le segnalazioni sono in aumento un po’ ovunque: forum e social network, come Reddit, Facebook e Instagram.

Si tratta di un’anomalia che sta scatenando il panico tra i tanti utenti colpiti, soprattutto tra coloro che – con il proprio account PlayStation, appunto – hanno investito economicamente per l’acquisto in formato digitale di videogiochi a cui, al momento, non hanno più accesso. Come riporta infatti l’utente @michaeldhaliwal su X, non c’è alcuna possibilità di segnalare il problema a Sony. Anzi, gli viene addirittura consigliato di creare un nuovo account.

Without any notice, @PlayStation / @AskPlayStation permanently banned me from the #PlayStation Network. No one knows why! I don't have a chargeback, I can't appeal & no response to suspension status. CS says to create a new account & disconnected me.#sony #psn #gaming #ps5 pic.twitter.com/YdoeHM76Iv — Michael Dhaliwal (@michaeldhaliwal) December 4, 2023

In base ai commenti reperibili in rete, il problema sembra abbastanza diffuso e in casa Sony ancora tutto tace. Nessuna dichiarazione ufficiale in merito e, di conseguenza, nessuna spiegazione su un disagio non indifferente.

Per controllare lo stato del proprio account non è necessario avviare la PlayStation. Il metodo più rapido, applicabile anche in mobilità, è quello di consultare l’applicazione PlayStation per iOS e Android. In caso di account bloccato, infatti, il messaggio apparirà al primo accesso.