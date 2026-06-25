Acer e ASUS tornano in Germania dopo lo stop per i brevetti HEVC

Una lunga disputa sui brevetti video aveva provocato il blocco della vendita di numerosi computer Acer e ASUS in Germania.

La situazione si sblocca ora grazie a un accordo con Nokia che consente ai due produttori di riprendere le spedizioni nel mercato tedesco. La vicenda ruota attorno allo standard HEVC (noto anche come H.265), tecnologia ampiamente utilizzata per la codifica video ad alta efficienza. Nokia possiede un ampio portafoglio di brevetti collegati a questo standard e negli ultimi anni ha avviato diverse azioni legali contro aziende che, secondo la società finlandese, utilizzavano tali tecnologie senza una licenza adeguata.

Perché Acer e ASUS avevano bloccato le vendite

HEVC è uno standard sviluppato per offrire una compressione più efficiente rispetto al precedente H.264, riducendo il bitrate necessario per video ad alta risoluzione. Caratteristica che lo ha reso popolare nello streaming, nella televisione digitale e nei contenuti 4K.

Secondo Nokia, alcuni produttori commercializzavano dispositivi capaci di sfruttare queste tecnologie senza aver sottoscritto accordi di licenza adeguati. I tribunali tedeschi hanno emesso decisioni favorevoli alla società finlandese, creando le condizioni per limitare la distribuzione di determinati prodotti nel Paese.

La Germania è un terreno particolarmente delicato in questo scenario: il sistema giudiziario tedesco è considerato favorevole ai titolari di brevetti, e molte aziende scelgono di avviare cause proprio qui per ottenere provvedimenti che bloccano rapidamente la commercializzazione dei prodotti contestati. Per evitare ulteriori conseguenze legali, Acer e ASUS avevano quindi sospeso la vendita di numerosi PC attraverso i canali ufficiali tedeschi, con disponibilità fortemente ridotta anche per i consumatori che si rivolgevano a rivenditori locali.

L’accordo che riapre il mercato

Secondo le informazioni pubblicate da VideoCardz, i due produttori hanno raggiunto un’intesa con Nokia che permette la ripresa delle spedizioni in Germania.

I dettagli economici non sono stati divulgati, ma la conclusione della controversia suggerisce l’ottenimento di una licenza compatibile con le richieste della società finlandese. Notebook, desktop e altri sistemi precedentemente bloccati tornano così disponibili, con benefici diretti per i consumatori tedeschi in termini di scelta e concorrenza tra i marchi.

La vicenda dimostra quanto la gestione della proprietà intellettuale sia diventata un elemento cruciale per l’intero settore hardware. Gli standard video moderni sono composti da migliaia di brevetti detenuti da aziende differenti. Esistono organismi dedicati ai cosiddetti patent pool per semplificare la gestione delle licenze, ma non tutti i titolari scelgono di aderirvi. Nokia è uno dei principali detentori di brevetti nel campo delle telecomunicazioni e della compressione video, e quando gli accordi non vengono raggiunti le controversie si riflettono direttamente sulla distribuzione dei prodotti.

Brevetti video: un problema strutturale del settore

Il caso di Acer e ASUS non è isolato. Negli ultimi anni diversi produttori hardware hanno affrontato richieste di licenza analoghe legate all’HEVC.

La crescente integrazione di funzionalità multimediali nei PC moderni rende praticamente inevitabile l’utilizzo di tecnologie coperte da brevetto: riproduzione 4K, accelerazione video tramite GPU, videoconferenze e streaming dipendono spesso da codec avanzati implementati sia a livello hardware che software.

Eventuali dispute possono coinvolgere quindi non solo i produttori di PC, ma anche sviluppatori software, piattaforme di streaming e aziende di semiconduttori. Con la risoluzione di questa controversia, resta però evidente che i brevetti video continueranno a rappresentare uno dei terreni più delicati nell’industria informatica.