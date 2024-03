Acquista ora: corsi online di Domestika a prezzo scontato

Le tue competenze attuali non ti bastano per raggiungere determinati obiettivi professionali? Abbiamo la soluzione per te: Domestika. Parliamo della più grande comunità creativa mondiale, la quale offre una soluzione di primissimo ordine con i suoi corsi online.

Attualmente, i corsi top di Domestika sono disponibili a un prezzo speciale di 5,99 euro, grazie a uno sconto eccezionale del 90% rispetto al prezzo originale di 59,99 euro. Questa offerta lampo è valida solo per un periodo limitato.

Corsi online di Domestika: sconto pazzesco del 90%

Tra i corsi più popolari di Domestika c’è “Canva dalla A alla Z, crea design professionali” di Claudia Cànovas, che insegna l’utilizzo di Canva, uno dei migliori software di design grafico gratuiti disponibili. Al corso hanno già aderito oltre 50.000 studenti.

Se il tuo obiettivo è incrementare i follower su Instagram, il corso “Creazione ed editing di contenuto per Instagram Stories” di Mina Barrio potrebbe fare al caso tuo. Queste lezioni ti sveleranno i trucchi del mestiere per la fotografia e i video, aiutandoti a diventare famoso sui social.

Un altro best course di Domestika è il “Creazione di contenuti con l’intelligenza artificiale” di Nuria Mané, che ti guiderà nell’applicare l’intelligenza artificiale nella pianificazione e creazione di contenuti innovativi. Ad oggi, il corso conta oltre 11.000 iscritti.

Non perdere l’occasione di accedere ai migliori corsi online di Domestika a un prezzo irripetibile di 5,99 euro. Ricorda, l’offerta scade tra qualche ora e ti permette di risparmiare il 90%. Affrettati a iscriverti e porta le tue competenze al livello successivo con Domestika.